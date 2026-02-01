Tras perder la final del Australian Open, Novak Djokovic abrió la puerta a su retiro: “Ha sido un gran viaje”

En la final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, Novak Djokovic no pudo con el español Carlos Alcaraz, quien es el número 1 del mundo, y cayó en cuatro sets por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en un partido que duró poco más de tres horas.

Luego de esta derrota, el serbio que volvió a jugar una final de Grand Slam tras más de un año, habló en la entrega protocolar de premios. Allí además de elogiar a su rival por su primer Abierto de Australia, sorprendió al abrir la puerta a su retiro como profesional en el corto plazo.

“Honestamente, saben que siempre creo en mí mismo, y creo que eso es algo que es verdaderamente necesario y esencial cuando estás jugando a este nivel contra jugadores increíbles como Carlos y Jannik. Obviamente, en los últimos tres días no pensé, que estaría parado en una ceremonia de clausura de un Grand Slam una vez más”, inició Nole, quien a partir de mañana será número 3 del mundo.

Siguiendo por la misma línea, abrió la puerta a un retiro en el corto plazo, a sus 38 años: “Así que, creo que les debo gratitud también por impulsarme hacia adelante. Dios sabe qué pasará mañana, ni hablar en seis meses o doce meses. Ha sido un gran viaje. Los quiero. Gracias”, soltó.

Por otro lado, le dedicó unas palabras a Alcaraz para felicitarlo por su primer Abierto de Australia: “Lo que estás haciendo se puede describir como histórico, legendario. Dios, eres tan joven, tienes mucho tiempo, al igual que yo. Estoy seguro que nos veremos muchas más veces en los próximos diez años”.

Las palabras de Djokovic a Nadal

Por otro lado, luego de recibir el premio por ser el subcampeón de este Grand Slam, el serbio le dedicó unas palabras a Rafael Nadal, quien fue uno de sus grandes rivales a lo largo de los últimos años, y que estuvo presente en los palcos para ver esta gran final.

“Obviamente se siente muy raro verte ahí y no aquí. Ha sido un honor compartir esta cancha contigo y tenerte viendo las finales. Por primera vez para mí, obviamente es un sentimiento un poco extraño, pero gracias por estar presente. Había demasiadas leyendas españolas. Se sentía como si fueran dos contra uno esta noche”, soltó.

