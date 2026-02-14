Es tendencia:
Tenis

Fue entrenador de Serena Williams, se ilusiona con su regreso al circuito y advierte: “Puede ganar otro Grand Slam”

La leyenda del tenis realizó los trámites necesarios para poder volver a competir de manera profesional, aunque todavía no es oficial que lo hará.

Por Lautaro Toschi

Serena Williams
En 2025, Serena Williams ilusionó a todos los amantes del tenis con un posible regreso a las canchas, tal como lo hizo su hermana Venus. Una de las reglas que exige la WTA para competir es que los jugadores estén testeados por controles antidoping y se necesita al menos unos seis meses previos antes de comenzar a competir.

En el caso de Serena Williams se anotó para realizarse dichos controles y en unas semanas se cumplirán los 6 meses, por lo que técnicamente podría volver a competir. Si bien está sin ranking, ya que se retiró oficialmente en 2022, para semejante leyenda -ganadora de 23 títulos de Grand Slam- recibiría invitaciones a los torneos que ella quisiera.

En las últimas horas, Rick Macci, que fue entrenador de las hermanas Williams cuando apenas eran unas niñas, dejó una interesante reflexión en su cuenta de X respecto a un posible regreso de Serena Williams a la actividad profesional: “¿Qué esperar de Serena y su regreso? La misma lucha, la misma determinación, las mismas cualidades internas irreales que no se pueden comprar en internet, pero sí se pueden ofrecer en la red”.

Además, agregó: “Serena es una leyenda de nuestro deporte y una de las mayores campeonas de la historia. Si algún día decide regresar, obviamente sería algo muy especial para el tenis. En partidos individuales, sobre todo en los grandes escenarios, aún podía mostrarse muy competitiva. Pero un torneo completo, y especialmente el Grand Slam de dos semanas, supone un reto completamente diferente”.

Serena Williams en 2022. (Foto: Getty).

Hambre de gloria

Ella espera poder ganar otro Grand Slam. Nunca descartes el corazón de la más grande de todos los tiempos y los saques a 190 km/h volarán. Cuando Serena empieza a jugar, se entrega por completo. Si vuelve, no será para hacer un cameo ni una aparición especial”, completó Macci.

DATOS CLAVE

  • Serena Williams completará en pocas semanas los seis meses obligatorios de controles antidoping.
  • La ganadora de 23 títulos de Grand Slam se retiró oficialmente en el año 2022.
  • El entrenador Rick Macci destacó que la tenista aún registra saques de 190 km/h.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

