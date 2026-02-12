La inesperada derrota que podría hacer que Iga Swiatek pierda también el puesto 2 del ranking mundial

Si Iga Swiatek llegaba como amplia favorita al duelo de cuartos de final del WTA 1000 de Doha ante la griega María Sakkari, actualmente en el puesto 52 del ranking mundial tras haber tenido que lidiar con varias lesiones en los últimos años, más se sintió esa superioridad aparente después que se llevara con comodidad el primer set, con parcial de 6-2.

Pero la experimentada jugadora de 30 años, que supo alcanzar el Top 3 en 2022, hizo los ajustes necesarios y también se aprovechó de las dudas e inconsistencias que arrastra la polaca desde finales de la pasada temporada para meterle presión y llevarse el segundo set por 6-4.

En un set definitorio en que ambas jugadoras se quebraron el saque hasta llegar igualadas 5-5 al tramo final, Sakkari logró hacer valer su carácter combativo para mantener su saque y conseguir un último quiebre que le permitió llevarse el partido y la clasificación a las semifinales, dejando a Swiatek fuera de competencia y en riesgo de perder la segunda posición en el ranking de la WTA.

Tweet placeholder

Elena Rybakina, flamante campeona del Abierto de Australia y también clasificada a cuartos de final, donde tendrá un duro escollo en la canadiense Victoria Mboko, podría arrebatarle esa posición de privilegio si se queda con el título también en Doha.

Para Sakkari, por su parte, fue la primera clasificación a una semifinal en el circuito desde 2024, antes de sufrir una lesión en el hombro que le hizo muy cuesta arriba la recuperación. Además, pudo vencer a Swiatek después de cuatro derrotas consecutivas para sumar la sexta victoria de su carrera ante una jugadora Top 3.

Publicidad

Publicidad

Las sensaciones de Sakkari tras volver a la primera plana del tenis mundial

ver también La cruda confesión de Stefanos Tsitsipas, ex número 3 del mundo: “Dejé de disfrutar del tenis”

“Me quedé sin palabras porque hacía tiempo que no tenía un día tan importante como hoy. Cuando bajas en el ranking y no juegas bien al tenis, empiezas a dudar de ti misma. Crees que nunca más vas a vencer a esas jugadoras”, expresó una conmovida María Sakkari apenas finalizado el encuentro.

Y agregó: “Es un proceso enorme que tienes que superar mentalmente para creer que puedes lograrlo. El año pasado, en la segunda ronda contra ella, no tenía confianza. No creía en mí misma. Este año es diferente. Debo decir que me siento mucho mejor”.

Data clave

María Sakkari venció a Iga Swiatek por 6-2, 4-6 y 7-5 en cuartos de Doha.

venció a Iga Swiatek por en cuartos de Doha. La griega alcanzó su primera semifinal desde 2024 tras superar una lesión de hombro.

desde 2024 tras superar una lesión de hombro. Elena Rybakina superará a Swiatek en el ranking si gana el título en Doha.

Publicidad