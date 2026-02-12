Ganó la Copa Davis, decepcionó en el Argentina Open y elogió a la hinchada de River: “Atmósfera increíble”

El ATP de Buenos Aires tuvo algunas bajas de peso sobre la hora. Lorenzo Musetti, por una lesión que lo sacó del Australian Open y Gael Monfils, por una molestia estomacal, decidieron darse de baja. Ante esta situación, las principales figuras del certamen pasaron a ser las mejores raquetas argentinas –Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez- además de Luciano Darderi, Joao Fonseca y Matteo Berrettini.

Matteo Berrettini, campeón con Italia de la Copa Davis en 2024 y 2025, es un gran jugador, pero que no logró despegar y afianzarse en el top 15 por cuestiones físicas. Así y todo, para el público argentino era interesante poder verlo en el BLTC y así pudo hacerlo, aunque no por mucho tiempo.

En su primer partido, Berrettini enfrentó a Federico Coria, una de los jugadores más queridos por el público y le ganó por 7/5 y 7/5, pero en la segunda ronda no pudo ante Vit Kopriva, que le ganó al italiano por 6/4 y 6/3. De esta manera, Berrettini quedó eliminado.

Matteo Berrettini en Buenos Aires. (Foto: Getty).

Presencia en el Monumental

El pasado sábado, mientras se disputaba la qualy en el Argentina Open, Matteo Berrettini se tomó unas horas para distenderse y fue al Estadio Monumental a ver a River. El italiano, fanático de Fiorentina en Italia y fuel seguidor del fútbol quiso ver al equipo de Marcelo Gallardo y quedó sorprendido por la gente del Millonario.

En diálogo con TyC Sports, Berretini afirmó, mientras lo escuchaba todo el Buenos Aires Lawn Tennis Club: “No sé si debería decirlo, ja. Fui a ver a River para disfrutar de la atmósfera que fue increíble, el resultado ya lo sabemos todos… pero lo disfruté mucho”. Cabe recordar que el Millonario cayó 4 a 1 ante Tigre en el partido que presenció el italiano.

