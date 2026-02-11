De Miñaur se sumó a Medvedev y criticó a la ATP por un insólito motivo: “Frustrado”

Luego de un apasionante Australian Open que tuvo a Carlos Alcaraz como ganador, la acción del tenis se diversificó antes de iniciar la actividad en los primeros Masters 1000 del año, que se jugarán en Indian Wells y Miami. Mientras tanto, en estos días, la actividad principal se desarrolla en Sudamérica, Europa y Estados Unidos con los ATP de Buenos Aires, Dallas y Róterdam, que se juegan en simultáneo.

Alex De Miñaur, número 8 del mundo en el ranking de la ATP, tuvo una buena tarea en el Australia Open -cayó en cuartos ante Alcaraz- se trasladó a Europa para disputar el ATP 500 de Róterdam. El australiano dialogó en exclusiva con Bolavip US y soltó una queja para con la ATP.

Hace apenas unos días, Daniil Medvedev había dejado en claro su repudio hacia las pelotas de la marca Head con la que se juegan el certamen en los Países Bajos. De Miñaur ratificó los dichos del ruso: “He tenido muchas dificultades en los entrenamientos. De hecho, me he sentido bastante frustrado con las pelotas, algo que no me pasa . Entiendo lo que dice Daniil sobre las pelotas”.

Alex De Miñaur. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Definitivamente no son mis pelotas favoritas. No creo que sean las favoritas de nadie . Son muy difíciles de controlar. Pero, repito, es lo que es. Ni la pelota ni la cancha van a cambiar, y mi trabajo es adaptarme, dar lo mejor de mí y seguir haciéndolo”.

Fils también apuntó contra las pelotas

Arthur Fils, que viene de caer en Róterdam ante De Miñaur también habló con Bolavip US y se quejó de las pelotas: “Son terribles. Realmente terribles. La pelota es muy mala. Es increíble. Cuando jugamos a este nivel, literalmente jugando profesionalmente con muy buenos jugadores, y luego ver que después de dos partidos las pelotas se hacen más grandes y muy lentas, eso no es normal”.

“No sé quién está a cargo, quizá la ATP o quién sea, pero tienen que hacerlo mejor , porque no es normal jugar con estas pelotas a nuestro nivel”, completó el francés que está volviendo al circuito luego de una dura lesión en su espalda y busca consolidarse antes de trasladarse a Estados Unidos para jugar Indian Wells y Miami.

Arthur Fils. (Foto: Getty).

