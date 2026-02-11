Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

De Miñaur se sumó a Medvedev y criticó a la ATP por un insólito motivo: “Frustrado”

En diálogo con Bolavip US, el australiano se quejó por un aspecto clave para el juego tras superar a Arthur Fils en Róterdam.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Alex De Miñaur
© GettyAlex De Miñaur

Luego de un apasionante Australian Open que tuvo a Carlos Alcaraz como ganador, la acción del tenis se diversificó antes de iniciar la actividad en los primeros Masters 1000 del año, que se jugarán en Indian Wells y Miami. Mientras tanto, en estos días, la actividad principal se desarrolla en Sudamérica, Europa y Estados Unidos con los ATP de Buenos Aires, Dallas y Róterdam, que se juegan en simultáneo.

Alex De Miñaur, número 8 del mundo en el ranking de la ATP, tuvo una buena tarea en el Australia Open -cayó en cuartos ante Alcaraz- se trasladó a Europa para disputar el ATP 500 de Róterdam. El australiano dialogó en exclusiva con Bolavip US y soltó una queja para con la ATP.

Hace apenas unos días, Daniil Medvedev había dejado en claro su repudio hacia las pelotas de la marca Head con la que se juegan el certamen en los Países Bajos. De Miñaur ratificó los dichos del ruso: “He tenido muchas dificultades en los entrenamientos. De hecho, me he sentido bastante frustrado con las pelotas, algo que no me pasa . Entiendo lo que dice Daniil sobre las pelotas”.

Alex De Miñaur. (Foto: Getty).

Alex De Miñaur. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Definitivamente no son mis pelotas favoritas. No creo que sean las favoritas de nadie . Son muy difíciles de controlar. Pero, repito, es lo que es. Ni la pelota ni la cancha van a cambiar, y mi trabajo es adaptarme, dar lo mejor de mí y seguir haciéndolo”.

Fils también apuntó contra las pelotas

Arthur Fils, que viene de caer en Róterdam ante De Miñaur también habló con Bolavip US y se quejó de las pelotas: “Son terribles. Realmente terribles. La pelota es muy mala. Es increíble. Cuando jugamos a este nivel, literalmente jugando profesionalmente con muy buenos jugadores, y luego ver que después de dos partidos las pelotas se hacen más grandes y muy lentas, eso no es normal”.

Publicidad
ATP stars Alex de Minaur, Arthur Fils voice frustration over Head tennis balls

ver también

ATP stars Alex de Minaur, Arthur Fils voice frustration over Head tennis balls

No sé quién está a cargo, quizá la ATP o quién sea, pero tienen que hacerlo mejor , porque no es normal jugar con estas pelotas a nuestro nivel”, completó el francés que está volviendo al circuito luego de una dura lesión en su espalda y busca consolidarse antes de trasladarse a Estados Unidos para jugar Indian Wells y Miami.

Arthur Fils. (Foto: Getty).

Arthur Fils. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Alex De Miñaur, número 8 del mundo, criticó las pelotas del ATP 500 de Róterdam.
  • Los tenistas Daniil Medvedev y Arthur Fils también repudiaron la calidad de las pelotas Head.
  • El australiano Carlos Alcaraz se coronó recientemente como el ganador del Australian Open.
Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Víctor Font, candidato a presidente del Barcelona: "Con Messi sí hay relación rota, no con el Real Madrid''
Fútbol europeo

Víctor Font, candidato a presidente del Barcelona: "Con Messi sí hay relación rota, no con el Real Madrid''

Boca hoy: cambio de condiciones por Edwuin Cetré, dardos de Battaglia a Riquelme, buen presente de Dylan Gorosito y más
Boca Juniors

Boca hoy: cambio de condiciones por Edwuin Cetré, dardos de Battaglia a Riquelme, buen presente de Dylan Gorosito y más

El delantero español de 50 millones que se rompió los ligamentos y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026
Mundial 2026

El delantero español de 50 millones que se rompió los ligamentos y se pierde la Finalissima y el Mundial 2026

Nueva oferta de Boca a Estudiantes por Cetré: préstamo con opción de compra
Boca Juniors

Nueva oferta de Boca a Estudiantes por Cetré: préstamo con opción de compra

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo