Con el retiro de Roger Federer y con Rafael Nadal con dificultades físicas para dar su 100%, la era del Big 3 quedó atrás y las nuevas generaciones pisan fuerte en el circuito. Novak Djokovic es el único bastión de la vieja camada y sigue dando pelea, aunque de a poco los chicos más jóvenes empiezan a deslumbrar, se quedan con los torneos grandes y los puestos más importantes del ranking. Jannik Sinner pasó a ser el número 1 del mundo en el ranking de la ATP tras la finalización de Roland Garros y Carlos Alcaraz quedó número 2 luego de ganar en París.

En diálogo con el sitio oficial de la ATP, Jannik Sinner contó cómo fue entrenar con Roger cuando el suizo afrontaba el tramo final de su carrera y el italiano daba sus primeros pasos: “Recuerdo que Luthi me paró en las escaleras del hotel y me preguntó si podía calentar con Federer para su partido. Le dije: ‘Por supuesto, sí’. Fue una sensación muy buena, una sensación especial. No tuve la oportunidad de jugar contra Roger en un partido oficial, y eso es algo que siempre lamentaré, pero sí recuerdo las sesiones de entrenamiento con él”.

Además, agregó: “No tuve muchos entrenamientos con él, así que recuerdo todas, más o menos. Me daba consejos mentales. Me decía: ‘Intenta disfrutarlo y sigue con ganas de trabajar duro’. Eso es lo único que me dijo, y fue muy agradable compartir pista con él”.

Su Majestad. (Foto: IMAGO).

¿Cómo se prepara Jannik Sinner para Wimbledon?

En la antesala de Wimbledon, Jannik Sinner estrenará en cancha ser número 1 del ranking de la ATP en Halle y así lo vive: “Sería muy especial ganar aquí, porque no hay tantos torneos sobre hierba a lo largo del año. Sólo juego aquí y en Wimbledon, así que sólo tengo dos oportunidades este año. Pero, en general, es estupendo volver a la hierba”.

Respecto a Wimbledon, donde alcanzó cuartos de final den 2022 y semifinales en 2023, el italiano afirmó: “Es diferente. El primer día tienes que hacer los movimientos en la superficie y es difícil, sobre todo cuando juegas las primeras rondas contra jugadores que ya han jugado en hierba. Tienen un poco más de feeling, pero este es un lugar donde creyeron en mí, me dieron una wild card en la fase previa en su día. Así que estoy contento de volver aquí y espero poder mostrar un buen tenis desde el principio”.