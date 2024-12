La revelación de Rafael Nadal a un mes de su retiro del tenis: "No puedo parar"

Tal y como había anunciado con anticipación, Rafael Nadal puso fin a su carrera profesional en las finales de la Copa Davis que se desarrollaron en Málaga, en noviembre, donde el equipo español sufrió una dura derrota ante Países Bajos. Poco más de un mes después de esa despedida que conmovió al mundo, el ganador de 22 torneos de Grand Slam estuvo como invitado de honor en las NextGen ATP Finals que se están disputando en Arabia Saudita y reveló desde allí algunos de sus planes para el futuro.

“Mi padre me preguntó qué quería hacer tras el tenis, si quería relajarme y disfrutar de la vida o seguir trabajando y hacer cosas. Mi respuesta fue que no puedo parar, que no entiendo mi vida sin objetivos“, manifestó el mallorquín de 38 años en diálogo con el medio saudí The National.

Y agregó: “Quiero disfrutar de la familia, de los amigos y es verdad que he trabajado mucho desde que era un crío, así que quiero tiempo para disfrutar mi vida. Pero entiendo que en esta vida es importante tener motivaciones, objetivos y es por eso que estoy preparado para mi futuro“.

Si bien no dio pistas específicas sobre la que quiere que sea su principal actividad a futuro, Nadal manifestó el deseo de poder estar todavía más cerca de su Academia y de su Fundación. “Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo en mi vida. Aún es pronto para hablar de ello porque hace tan solo un mes que he dejado de jugar al tenis, pero estoy muy ilusionado organizando mi futuro”, dijo.

Nadal respondió a las críticas por ser embajador en Arabia Saudita

Que Rafael Nadal sea embajador del tenis en Arabia Saudita le valió algunas críticas a nivel internacional por vincularse con la decisión política del país de lavar su imagen a través del deporte. Sin embargo, el español se refirió a sus verdaderas motivaciones para responder a ello.

ver también Con Rafael Nadal a la cabeza, todos los tenistas que se retiraron de la actividad en este 2024

“Ser embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí para mí es una oportunidad de conocer una cultura distinta. Además permite promocionar el tenis en una región en la que está creciendo y, como embajadores del tenis, tenemos que difundir el tenis por todo el mundo. Y Arabia es una región que se ha abierto al mundo en los últimos años, así que mi objetivo y mi motivación es acercar el tenis a las nuevas generaciones”, señaló.

Los títulos de Grand Slam de Rafael Nadal

A lo largo de su carrera como tenista profesional, Rafael Nadal conquistó 22 títulos de Grand Slam, siendo superado en esa materia únicamente por Novak Djokovic, que suma 24. Su cosecha se compone de 14 títulos en Roland Garros, su torneo predilecto, 4 US Open, 2 Australian Open y 2 Wimbledon.