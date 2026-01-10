Soñaba casarse con Djokovic, la compararon con Martina Hingis, arrancó el año demoliendo gigantes y ahora va por Sabalenka: “La presión no está en mí”

Después de un 2025 irregular, en el que más de una vez se la vio frustrada y al borde de las lágrimas exigiendo a su entrenadora respuestas imposibles, Marta Kostyuk inició el nuevo año de manera inmejorable y logró avanzar hasta la final del ATP 500 de Brisbane, en la previa del Abierto de Australia, donde se medirá a la número 1 del mundo Aryna Sabalenka.

La ucraniana de 23 años, que actualmente ocupa el puesto 26 del ranking de la WTA, avanzó al partido por el título que se disputará en la madrugada de este domingo demoliendo gigantes, ya que viene de dejar en el camino a tres jugadoras que son parte del Top 10.

Tras estrenarse con victoria ante la kazaja Yulia Putintseva en el único partido del torneo en el que partió como favorita, dio el golpe sobre la mesa eliminando a la número 3 del mundo Amanda Anisimova en octavos de final, se cargó luego a la joya rusa Mirra Andreeva (9°) en cuartos y este sábado arrasó con Jessica Pegula (6°) imponiéndose por 6-0 y 6-3.

Con un semblante completamente diferente del que la acompañó en el cierre de 2025, que se refleja en la sonrisa que se le desborda incluso en pleno transcurso de los partidos, Kostyuk irá en busca de un último batacazo en Brisbane ante la mejor jugadora de la actualidad, sintiéndose cómoda con el rol de no ser la favorita a conquistar el título pero convencida de que ha desarrollado un tenis que la pone en posición de complicar a Sabalenka.

Kostyuk enfrentará a Sabalenka en la final del ATP 500 de Brisbane, desde las 3 de la mañana del domingo en hora de Argentina. (Getty).

“Ella es la número 1 del mundo. Ha logrado cosas increíbles y es una rival muy poderosa. Estoy emocionada de poder enfrentarla. Será una gran prueba justo antes de un Grand Slam. Desde mi posición, la realidad es que la presión no está en mí, así que buscaré salir y montar un buen espectáculo para la multitud. Se han portado increíble conmigo esta semana. No tengo nada que perder, solo quiero salir y disfrutar”, dijo la tenista ucraniana tras su victoria ante Pegula.

Publicidad

Publicidad

La prodigio que soñó casarse con Djokovic

ver también Fue número 1 del mundo, tiene más Grand Slams que Federer, Djokovic y Nadal y un juicio millonario cambió su carrera por completo

Marta Kostyuk juega al tenis desde los cinco años y una década después, con apenas 15, se convirtió en la jugadora más joven en alcanzar la tercera ronda del Abierto de Australia desde Martina Hingis, lo que le valió más de una comparación con la ex número 1 suiza que marcó una era en el tenis femenino.

Aquella hazaña tuvo lugar en 2018 y no le fue sencillo superarla, ya que recién en 2024 pudo dejar atrás esa instancia y llegar hasta los cuartos de final en los que fue eliminada por Coco Gauff en tres sets, siendo su mejor presentación en Melbourne Park hasta la fecha.

Un recuerdo curioso que dejó la aparición temprana de Kostyuk en el circuito profesional fue la confesión de que soñaba poder casarse con Novak Djokovic, leyenda a la que creció admirando y que con 38 años todavía se mantiene activo, listo para disputar una nueva edición del Abierto de Australia que conquistó en diez ocasiones.

Publicidad

Publicidad

“Quería casarme con Novak. Creo que él lo sabe porque salió en un periódico serbio. Tengo 15 años de diferencia con él y mis padres entre ellos se llevan 18 años de diferencia, así que para mí 15 años fue como: ‘¡Oh, está bien!’ (sonrió) Pero dejé de querer casarme con él cuando cumplí 13. ¡No hay posibilidad! Yo era una persona bastante madura”, confesó jocosa durante su primera aparición en Melbourne.

En síntesis