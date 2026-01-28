Un Djokovic al borde del K.O se metió en semis del Abierto de Australia por el retiro de Musetti

A lo largo de su exitosa carrera, Novak Djokovic casi nunca necesitó de la suerte para tener éxito, pero a sus 38 años, el serbio agradece estar en semifinales del Abierto de Australia -que puede verse a través de Disney+– con muy poco desgaste físico. Este miércoles, Nole se enfrentó a Lorenzo Musetti por los cuartos de final y logró meterse entre los mejores cuatro luego del retiro del italiano, que al momento de abandonar había ganado los dos primeros sets.

Un detalle para nada menor es que Djokovic había llegado a cuartos de final luego de ni siquiera tener que salir a la cancha a enfrentar a Jakub Mensik, quien había dado w/o por problemas físicos. En esta oportunidad, Nole caía por dos sets a cero cuando Musetti no dio más y tuvo que dejar la cancha. En la próxima instancia, el serbio se verá las caras con Jannik Sinner, que viene de ganarle a Ben Shelton.

¿Qué dijo Djokovic tras avanzar a semifinales del Abierto de Australia?

Nole habló en conferencia de prensa y se refirió a las causas del retiro de Musetti: “Sinceramente, la primera vez que me pareció verle con limitaciones fue al inicio del tercer set, pero he hablado con miembros de su equipo y me aseguran que se hizo la lesión en el segundo parcial. No me pareció que afectara nada a su tenis, así que supongo que sería algo que fue empeorando“.

Además, agregó: “No tengo problemas físicos importantes más allá de la ampolla en un pie. Todavía no supone un obstáculo para desplazarme como quiero por la pista y jugar al máximo. El tenis es un deporte muy físico, lo que ha sucedido con Lorenzo lo demuestra. Él fue el mejor, estaba cerca de ganar, pero todo cambió. En un deporte de equipo nunca hubiera sucedido algo como lo de hoy, por eso el tenis estan desafiante. Llevamos nuestro cuerpo al límite, conozco la sensación que tiene ahora Musetti porque la he sufrido varias veces“.

La palabra de Musetti luego del retiro

El italiano, que antes del retiro lo ganaba 6/4, 6/3 y 1/3, también habló en conferencia de prensa y se refirió a la lesión: “Lo sentí al principio del segundo set. Sentí que había algo raro en mi pierna derecha. Seguí jugando porque estaba jugando realmente, realmente, muy bien, pero sentía que el dolor aumentaba y el problema no se iba”.

ver también El ataque de ira de Coco Gauff tras quedar eliminada en el Abierto de Australia

También dijo: “Al final, cuando tomé el tiempo médico, para quedarme tres minutos, me senté, y cuando comencé a jugar de nuevo, lo sentí aún más y el nivel del dolor subía cada vez más. Así que no hay mucho que decir sobre eso“.

Publicidad

Publicidad

Lorenzo Musetti no pudo completar el partido ante Djokovic. (Foto: Getty).

“Definitivamente es mi lesión más dolorosa. Honestamente, nunca imaginé la sensación de ir ganando dos sets a cero contra Novak y jugando así y tener el control del partido de esa manera y verme forzado a retirarme es algo que, por supuesto, nunca imaginé. Por supuesto, es realmente doloroso”, completó Musetti.

DATOS CLAVE

Novak Djokovic clasificó a semifinales tras el retiro de Lorenzo Musetti por lesión física.

clasificó a semifinales tras el retiro de por lesión física. El tenista italiano lideraba el marcador por 6/4, 6/3 y 1/3 al momento de abandonar.

al momento de abandonar. El serbio enfrentará a Jannik Sinner en la próxima instancia del Abierto de Australia.

Publicidad