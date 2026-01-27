Es tendencia:
El ataque de ira de Coco Gauff tras quedar eliminada en el Abierto de Australia

La estadounidense fue vapuleada por Elina Svitolina en los cuartos de final del primer Grand Slam del año.

Por Lautaro Toschi

Coco Gauff en zona de vestuarios
Coco Gauff en zona de vestuarios

Los cuartos de final del cuadro femenino del Abierto de Australia comenzaron con dos partidos que no tuvieron equivalencias. En el primer turno, Aryna Sabalenka derrotó 6/3 y 6/0 a Iva Jovic, mientras que en el segundo, la que arrasó a Coco Gauff fue Elina Svitolina. La ucraniana se impuso por 6/1 y 6/2 y ahora irá contra la número 1 del mundo en semifinales.

Coco Gauff no tuvo herramientas para batallar contra Svitolina, que desde hace un tiempo suele aparecer en las instancias importantes de los torneos más relevantes. La estadounidense no pudo evitar su frustración y, una vez en zona de vestuarios, decidió destrozar su raqueta contra el piso en un ataque de ira.

En conferencia de prensa, Coco Gauff fue consultada por esa situación y dijo: “No me gusta que la gente me vea así y busqué un lugar en el que creía que no habría cámaras. No fue así. Me conozco a mí misma y cuando estoy tan enfadada, no quiero pagarlo con mi equipo porque no se lo merecen. Intento no destrozar raquetas en público para no dar un mal ejemplo a los jóvenes, pero necesitaba desahogarme para no pagar mi irritación con los demás“.

Coco Gauff analizó el partido con Svitolina

Gauff reflexionó sobre la dura caída ante Svitolina: “Tengo que descubrir cómo evitar hacer un partido como el de hoy. Sencillamente, todo lo hice mal, no tengo respuestas. Elina hizo un gran partido y yo no fui capaz de aproximarme a su nivel. Intenté mantenerme positiva, después del primer set estaba convencida de que podría reaccionar, pero me encontré con 0-3 en contra. Cometía errores constantes de derecha, de revés, de resto…”

Nada me funcionó hoy. Al final, terminé muy frustrada al ver que ninguna de mis virtudes como tenista estaba ahí. Necesito aprender de esto y saber gestionar mi saque cuando nada de todo lo demás me está saliendo bien. Necesito encontrar la manera de ganar partidos sin jugar bien y el saque puede ayudar a eso”, completó la número 3 del mundo.

DATOS CLAVE

  • Elina Svitolina eliminó a Coco Gauff por 6/1 y 6/2 en cuartos de final.
  • La tenista Aryna Sabalenka avanzó a semifinales tras vencer 6/3 y 6/0 a Iva Jovic.
  • La número 3 del mundo, Gauff, admitió destrozar su raqueta tras sufrir constantes errores tácticos.
Lautaro Toschi

