Desde que Carlos Alcaraz anunció que dejaba de trabajar con Juan Carlos Ferrero, el mundo del tenis se vio revolucionado. El murciano tiene como entrenador a Samu López, aunque se estima que una vez que termine el Abierto de Australia va a contratar a un entrenador de renombre.

Mats Wilander, uno de los mejores jugadores de la historia, consideró en una entrevista con Eurosport que Roger Federer sería su entrenador ideal y así lo dijo: “Creo que es muy importante tener a un ganador de Grand Slam en la mente, él ya tuvo a Juan Carlos Ferrero. Y creo que si vas a tener otra voz de Grand Slam en la mente, esa voz debería venir de un jugador con un estilo diferente. Cuando hablas de Murray y Carlos Alcaraz, hay una similitud en su forma de jugar. Pero si tomas a John McEnroe y a Carlos Alcaraz, de repente ves un gran cambio”.

“O si tomas a Stefan Edberg y a Carlos Alcaraz, hay una gran diferencia. O pongamos a Roger Federer, por ejemplo. Ahora, estamos hablando de alguien que realmente podría ayudar a Carlos Alcaraz con el juego con el que no se siente tan cómodo. Y creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz“, completó el sueco, que en su carrera ganó 7 títulos de Grand Slam.

Wilander y la separación de Alcaraz y Ferrero

El sueco también analizó lo sucedido entre el murciano y el Mosquito: “Mi primera reacción fue una sorpresa total, porque si alguna vez he visto a dos personas trabajar mejor juntas que Carlos y Juan Carlos, no sé quiénes son, porque parecen estar hechos el uno para el otro. Parecen capaces de sacarse una sonrisa siempre que Carlos jugaba”.

Carlos Alcaraz se prepara para el primer Grand Slam del año. (Foto: Getty).

“Obviamente, son lo suficientemente serios como para que Juan Carlos haya ayudado a Carlitos a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto rendimiento. Así que todo lo que han hecho hasta ahora parecía ser la evolución perfecta de la carrera de un tenista. Y de repente, ya no está sucediendo”, completó Mats.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó 2 Grand Slams, fue número 1 del mundo y culpó al padre de Alcaraz por la separación de Ferrero

La gran carrera de Mats Wilander

Bjorn Borg había dejado al tenis sueco en lo más alto allá por la década del 70 con sus once títulos de Grand Slam, pero Mats Wilander recogió la posta y mantuvo el dominio de su país tanto en el circuito como también en la Copa Davis. De hecho, en la década del 80, Suecia jugó la final de la Davis en siete oportunidades consecutivas, ganando en 1984, 1985 y 1987.

En lo que respecta a títulos de Grand Slam, Wilander obtuvo siete: el Abierto de Australia en tres oportunidades, Roland Garros la misma cantidad de veces y el US Open una sola vez. Si bien no pudo ganar Wimbledon en individuales, sí pudo hacerlo en dobles en 1986.

Wilander en Roland Garros 1983. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

Mats Wilander eligió al mejor tenista de la historia

En declaraciones a Eurosport en 2023, Mats Wilander analizó, según su punto de vista, quién es el mejor tenista de todos los tiempos entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal: “Me hubiera gustado que se hubiera llamado la carrera por el BOAT (Best Of All Time), porque entonces está claro que el mejor de todos los tiempos es Novak Djokovic”.

Además, agregó: “Sin embargo, cuando empezamos a hablar de grandeza o de genialidad, creo que estamos en un debate donde entran en juego más cosas que solo el deporte. Aquí hablamos de lo que uno aporta al propio deporte, algo muy difícil de diseccionar si nos referimos a los miembros del Big3. Pero si hablamos del mejor de todos los tiempos, sin duda es Novak Djokovic”.

“Lo que está claro es que ha ganado más títulos de Grand Slam que nadie y más títulos de Masters 1000 que nadie, esto que está haciendo Novak Djokovic es algo increíble. Con algo así, es evidente que estamos ante el jugador más consistente en los últimos 15 años: aunque odie la expresión GOAT, aquí podemos estar ante una ‘cabra’ con todas las letras”, concluyó Wilander.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE