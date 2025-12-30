Ganó 2 Grand Slams, fue número 1 del mundo y culpó al padre de Alcaraz por la separación de Ferrero

Pocos días antes del inicio de la pretemporada, Carlos Alcaraz anunció vía redes sociales que rompía su relación laboral con Juan Carlos Ferrero, el ex tenista español que supo ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP, ganador de Roland Garros y su coach a lo largo de toda su carrera en el profesionalismo.

El mundo del tenis se vio sorprendido y hubo opiniones de todo tipo. El propio Ferrero dejó en claro que no fue una decisión de él y ahí comenzaron a circular versiones que indicaban que Carlos Alcaraz padre había sido clave para que la relación laboral se termine. En las últimas horas, quien apuntó contra el padre de Carlitos fue Yevgueni Kafelnikov, el ex número 1 que ganó dos Grand Slams y ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Sídney en el 2000.

¿Qué dijo Kafelnikov sobre la separación de Alcaraz y Ferrero?

El ruso dialogó con Clay y arremetió contra el padre de Carlos Alcaraz, a quien considera fundamental en la separación de su hijo de Juan Carlos Ferrero: “No sé por qué no le dijo a su padre: ‘Mira, es mi propio asunto, hemos sido muy exitosos juntos, ganamos muchos Grand Slams, hicimos mucho dinero…’“.

Además, agregó: “Conociendo a Juan Carlos, que es extremadamente profesional —como lo era también como jugador—, estoy seguro de que quiere lo mejor para sus jugadores y que sus estándares de profesionalismo son muy altos”.

Por otro lado, afirmó que comprende que Carlos Alcaraz quiera tener sus momentos de diversión en plena competencia: “Es comprensible: tienes 22 años, todas las chicas te persiguen, hay fama y todo lo que eso implica. Nadie podría resistirse a eso a una edad tan temprana“.

Carlos Alcaraz junto a su familia. (Foto: Getty).

La gran carrera de Kafelnikov

Yevgueni Kafelnikov inició como profesional en 1992 y pocos años después demostró que estaba para cosas importantes. En 1996 se coronó campeón del Abierto de Australia y en 1999 de Roland Garros, en lo que fueron sus únicos dos títulos de Grand Slam en individuales. También en ese 1999, mientras brillaban Sampras, Agassi y Moyá, el ruso fue número 1 del mundo en el ranking de la ATP.

Yevgueni Kafelnikov. (Foto: Getty).

En lo que respecta a dobles masculinos, Kafelnikov obtuvo cuatro títulos de Grand Slam: Roland Garros en 1996, 1997 y 2002 y el US Open en 1997. Además, fue medallista olímpico en individuales en Sídney 2000 y obtuvo la Copa Davis en 2002.

