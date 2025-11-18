Carlos Alcaraz no jugará la Copa Davis y lo sufre España: “Dolido”

Este martes comenzarán las finales de la Copa Davis 2025, las cuales se desarrollarán en Bolonia, Italia. España sufrió una baja fundamental en las últimas horas: Carlos Alcaraz anunció que, por razones físicas, no formará parte del equipo. De esta manera, David Ferrer quedó con Munar y Carreño como singlistas, ya que Alejandro Davidovich Fokina -número 14 del mundo- no fue citado por algunas rispideces con el capitán.

Carlos Alcaraz jugó el pasado domingo la final de las ATP Finals ante Jannik Sinner. El italiano se impuso por 7/6 y 7/5 en un duelo que lo tuvo al español recibiendo asistencia médica producto de problemas físicos en sus piernas. Cabe destacar que anteriormente, en el mismo certamen, ya había tenido molestias.

Alcaraz y Sinner tras las ATP Finals. (Foto: Getty).

Así anunció Alcaraz que se baja de la Copa Davis

A través de sus redes sociales, el murciano compartió su dolor por tener que bajarse de la Copa Davis: “Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…”.

¿Cuándo juegan España y República Checa por la Copa Davis?

España, que llegaba como uno de los candidatos a ganar la Copa Davis, enfrentará a República Checa el próximo jueves en el primer turno, que será a partir de las 6 de la mañana en Argentina. Los checos cuentan con un equipo muy fuerte que tiene como singlistas a Lehecka y Mensik, de gran 2025. El vencedor de esta llave se verá las caras con el ganador de la serie entre Argentina y Alemania. Cabe recordar que se jugarán dos singles y un doble al mejor de tres sets.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Davis

Francia vs. Bélgica – Martes 18 de noviembre a las 12:00

– Martes 18 de noviembre a las 12:00 Italia vs. Austria – Miércoles 19 de noviembre a las 12:00

– Miércoles 19 de noviembre a las 12:00 España vs. República Checa – Jueves 20 de noviembre a las 06:00

– Jueves 20 de noviembre a las 06:00 Argentina vs. Alemania – Jueves 20 de noviembre desde las 12:00

