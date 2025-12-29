Venus Williams confirmó que jugará en el inicio de la temporada 2026 y le abrió las puertas al Australian Open

El tiempo parece funcionar de manera diferente para Venus Williams, quien sigue encontrando combustible para mantener encendido su fuego interior. Lejos de pensar en colgar la raqueta, la mayor de las hermanas más famosas del tenis decidió extender su leyenda: a los 45 años, confirmó que estará presente en la temporada 2026, extendiendo su propio hito de longevidad.

El escenario elegido para su retorno será el WTA de Auckland, en Nueva Zelanda, que se disputará del 5 al 11 de enero. La noticia fue celebrada por la organización del certamen oceánico. “¡Estamos muy emocionados de tener a Venus Williams de vuelta en la Cancha Central de Auckland la próxima semana!“, expresaron desde las redes oficiales. Su presencia podría funcionar como trampolín para llegar en forma al Australia Open, donde podría recibir una wild card para participar al menos en el formato de dobles.

Con este anuncio, Venus se prepara para disputar su temporada número 33 de forma consecutiva en el circuito profesional. El dato es abrumador: debutó profesionalmente en 1994 en Oakland. Desde entonces, jugó al menos dos torneos WTA por año, sin interrupciones. Hoy, ocupando el puesto 570° del ranking, mantiene el título de ser la jugadora de mayor edad en la clasificación mundial, superando por cinco años a sus perseguidoras más cercanas, Naoko Eto y Bethanie Mattek-Sands.

El vínculo de Venus con el ASB Classic de Auckland es especial. Será su sexta participación en un certamen que conquistó en 2015 y donde fue finalista en 2013. En esta edición, el cuadro principal contará con la presencia de la ex número 1, Naomi Osaka, la promesa Iva Jovic y la esperanza local, Lulu Sun.

Un cierre de año soñado para Venus Williams

Pero el 2026 no solo encontrará a Venus renovada en lo deportivo, sino también en lo personal. La tenista llega a esta nueva temporada con el estatus civil cambiado, tras casarse con el actor y exmodelo italiano, Andrea Preti (37 años).

La pareja, que se conoció durante la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2024, celebró su unión el fin de semana pasado en Palm Beach, Florida. Según reveló la propia Venus a la revista Vogue, el festejo duró cinco días. La celebración incluyó desde paseos en yate hasta cenas de alta cocina y una jornada atípica de deportes con competencias de voleibol, pickleball y carreras de obstáculos.

