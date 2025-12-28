Decepción en la Batalla de los Sexos entre Kyrgios y Sabalenka: triunfo cómodo pese a las ventajas

Este domingo el mundo del tenis vivió una jornada histórica que quedará en el recuerdo por mucho tiempo. En el Coca-Cola Arena de Dubái, Nick Kyrgios venció 6-3 y 6-3 a Aryna Sabalenka en una nueva edición de la Batalla de los Sexos. Este novedoso formato que enfrenta a tenistas masculinos con femeninas es la gran irrupción del deporte y presenta duelos apasionantes.

Mientras el australiano está en el puesto 671 del Ranking ATP y la bielorrusa es la número 1 del mundo, la diferencia fue muy grande y dejó en evidencia una clara superioridad atlética. Además, hay que tener en cuenta que la cancha de la europea era 9% más chica que el oriundo de Oceanía, por lo que contaba con cierta ventaja que no le alcanzó para superar a su contrincante.

Lo cierto es que Kyrgios se impuso cómodamente ante su rival, demostrando su competitividad y que volvió a la pista para dar pelea después de un tiempo alejado de la escena. En contraparte, Sabalenka ganó algunos buenos puntos y mostró matices de su mejor nivel, pero lejos de poder dominar el partido como habitualmente suele ocurrir en la rama femenina que tanto controla.

Cabe recordar que el finalista de Wimbledon 2022 y campeón siete veces a nivel ATP, viene de un largo periodo de lesiones que lo alejaron de los primeros puestos del ranking ATP. Sin embargo, a pesar de medirse ante la mejor tenista del planeta, consiguió ganarle con una sorprendente claridad y no dio lugar a la incertidumbre sobre la todavía marcada diferencia entre las ramas.

La propia Sabalenka rompió el silencio al término del encuentro y se refirió a esta experiencia que vivió en primera persona. “Obviamente, jugar contra un chico es un tenis completamente diferente. Todo es mucho más rápido“, sentenció la N° 1 de la WTA sin temor a una eventual polémica por el eterno debate que podía generar esta inédita edición de la Batalla de los Sexos en Dubái.

Aryna Sabalenka durante el duelo ante Nick Kyrgios en la Batalla de los Sexos. (Getty Images)

En una línea similar a lo anterior, Aryna agregó: “Me sentí genial, creo que di una gran pelea. Hice muchos golpes buenos”. Y no conforme con eso, dejó un mensaje ante una posible revancha de cara al futuro, donde mencionó: “Siento que para la próxima vez que juegue contra él ya conozco la táctica. Conozco sus fortalezas y debilidades. Seguro que será un mejor partido“.

Como no podía ser de otra manera, el australiano también se refirió a este enfrentamiento entre la rama masculina y la femenina. “Este es un gran paso adelante para el tenis”, manifestó en primera instancia cuando tomó el micrófono en el evento. En lo que respecta al partido en sí, Kyrgios no dio lugar al debate y, un tanto tajante, expresó: “Sinceramente fue un partido muy duro“.

