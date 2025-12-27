Tras la ruptura de Carlos Alcaraz con Ferrero, un histórico le auguró un 2026 sin ganar ningún Grand Slam: “Sinner saldrá beneficiado”

La decisión de Carlos Alcaraz de romper el binomio jugador-entrenador con Juan Carlos Ferrero sigue generando sorpresa en el mundo del tenis y mientras el español intensifica los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones al Abierto de Australia que comenzará en enero, un histórico doblista de dicho país le auguró un muy difícil 2026, en el que incluso podría no ganar ningún torneo de Grand Slam.

“Creo que será difícil para Carlos ganar un Grand Slam el próximo año. Sabemos que es capaz, pero me resulta desconcertante este cambio, en esta etapa de su carrera. Estamos hablando de uno de los mejores dúos de la historia. Cuando Juan Carlos no estuvo a su lado en los últimos años, Carlos no jugó tan bien. Se le podía ver mirando hacia las gradas, más inseguro. Le llevará meses acostumbrarse a esta situación”, opinó Todd Woordbridge, extenista australiano que ganó 22 títulos de Grand Slam jugando dobles.

En ese sentido, consideró también que el gran beneficiado por la decisión del actual número uno del mundo será su más férreo rival, Jannik Sinner, a quien ve con grandes chances de recuperar esa posición de privilegio en el ranking de la ATP a lo largo del próximo año.

“Dado este cambio, creo que Jannik tendrá una ventaja, saldrá beneficiado y obtendrá el tripleta en Melbourne”, pronosticó poniendo el foco en el Abierto de Australia que el italiano viene de conquistar tanto en 2024 como el año pasado. “A Carlos le costará meses acostumbrarse a esta nueva situación”, agregó.

Juan Carlos Ferrero no será el entrenador de Alcaraz en 2026. (Getty)

Cabe destacar que en los últimos dos años solo Sinner y Alcaraz ganaron torneos de Grand Slam en la rama masculina, por lo que de cumplirse el pronóstico de Woordbridge podría colarse algún otro beneficiado más allá del italiano para romper con esa racha.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Ferrero sobre la ruptura con Alcaraz?

ver también “Aleatorio”: la palabra que eligió Rafa Nadal para diferenciar a Carlos Alcaraz de Jannik Sinner

Aunque Juan Carlos Ferrero se ha expresado públicamente más de una vez desde que se confirmó su separación de Carlos Alcaraz, siempre ha guardado el hermetismo en relación a las razones de la ruptura del exitoso binomio. “Se me mandó el nuevo contrato, yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas, se lo hice saber y no se llegó a un acuerdo. Cuando volvimos de Bolonia no me imaginaba nada por los resultados que ha habido. No hemos tenido ninguna pelea durante todo el año ni con él ni con el entorno”, comenzó diciendo en entrevista con Radio Nacional Española.

Y explicó: “No había muchas claúsulas a mi favor en el contrato anterior. Yo soy fiel a mis valores, y había ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy, y estoy satisfecho por esa parte. Cada unos somos de una manera y cuando sucede esto hay que aceptarlo. Alcaraz y yo no hemos hablado, creo que tiene que estar tranquilo para poder entrenar y que pase el tiempo para que se calmen las cosas. Más adelante me pondré en contacto con él para que esté todo bien”.

En síntesis

Carlos Alcaraz finalizó su relación profesional con el entrenador Juan Carlos Ferrero .

finalizó su relación profesional con el entrenador . Juan Carlos Ferrero atribuyó la ruptura a desacuerdos en el nuevo contrato , descartando peleas personales.

atribuyó la ruptura a desacuerdos en el , descartando peleas personales. El extenista Todd Woodbridge pronosticó ventajas para Jannik Sinner en el Abierto de Australia.

Publicidad