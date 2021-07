Una frase que no se adecúa a estos tiempos. Incluso, una frase que, acaso, no debería existir ni en la época de las cavernas. El polémico ejecutor fue alemán. Se trata de Patrick Moster, el responsable máximo del equipo de ciclismo alemán, quien intent motivar a uno de sus corredores: Nikias Arndt, quien intentaba dar alcance a Azzedine Lagab, de Argelia y a Amanuel Ghebreigzabhier, de Eritrea. Para arengarlo, Moster gitó: “¡Atrapa a los conductores de camellos!”.

La respuesta no tardó en llegar. El ciclista Lagab, de Argelia, twitteó: “Bueno, como no hay carrera de camellos en los juegos #olímpicos opté por el ciclismo. Al menos estuve en #Tokio2020″. Y en otro posteo, dijo: “Siempre quise promocionarme como atleta en las redes sociales, ¡pero nunca pensé que sería así! Fui víctima de comentarios racistas más agresivos antes, pero siempre he preferido lidiar con ellos en el momento, lejos de las redes sociales. Es una pena que pase en los #olímpicos”.

Luego del lamentable hecho, la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) demoró 24 horas en emitir una declaración cuando la Federación Internacional de Ciclismo (UCI) había repudiado sus comentarios casi de inmediato. La DOSB declaró que ya no era posible mantener a Moster en Tokio después de sus comentarios, los que causaron un gran revuelo planetario.

“El equipo directivo de la Confederación Deportiva Olímpica Alemana de los Juegos Olímpicos de Tokio ha decidido que Patrick Moster no puede continuar su trabajo como líder del equipo nacional de Ciclismo y regresará a Alemania”, dijo la organización en un comunicado. El responsible atinó a disculparse e insistió que sus comentarios eran “los nervios del momento” y qué el no era racista. “Lo siento mucho, sólo puedo disculparme sinceramente. No quería desacreditar a nadie”, sostuvo Moster en una declaración oficial después que sus comentarios racistas salieran a la luz.

Sin embargo, el Presidente de la Federación Alemana de Ciclismo, Alfons Hoermann, expresó: “Seguimos convencidos que su disculpa publica de ayer tras sus comentarios racistas fue genuina, pero Moster fue en contra de los valores olímpicos: el juego limpio, el respeto y la tolerancia no son negociables en nuestro equipo”.

Por su parte, desde el Comité Olímpico Internacional (COI) expuso en un comunicado su confirmismo con la medida adoptada. “El COI se puso en contacto con la Confederación Deportiva Olímpica Alemana (DOSB) y preguntó acerca del tema en torno al Director Deportivo de la Federación Alemana de Ciclismo. Aceptamos y respetamos la rápida reacción y decisión de la Confederación en no dejarlo continuar su papel y enviarlo a Alemania. No hay lugar para comentarios como estos en los Juegos Olímpicos”.

Mientras que Arndt, el cyclist que recibió la arenga racista, se distanció de los comentarios de Moster. “Estaba abatido por los incidentes en la carrera a contrarreloj y me gustaría distanciarme de las declaraciones del director deportivo, esas palabras no son aceptables. Los Juegos Olímpicos y el ciclismo son sinónimo de tolerancia, respeto y equidad. Represento al 100% estos valores y me quitó el sombrero ante todos los grandes atletas que han venido a Tokio de todo el mundo “, precisó.