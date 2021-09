Anderson Silva y Tito Ortiz, dos leyendas de la MMA, se enfrentarán este sábado 11 de septiembre, pero no en una jaula. Entérate todos los detalles de la pelea: pronóstico, fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE el combate.

¡Gran noche de boxeo! Anderson Silva enfrentará a Tito Ortiz estesábado 11 de septiembre a partir de la 16:00 hs (ET), 15:00 hs (CT), 14:00 hs (MT) y 13:00 hs (PT) de los Estados Unidos en el Hard Rock Hotel & Casino de Florida. Entérate todos los detalles de esta pelea: pronóstico, fecha, horario y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Este combate entre Anderson Silva y Tito Ortiz será una pelea de boxeo de peso crucero a ocho asaltos y servirá como duelo co-estelar antes de que Evander Holyfield choque con Vitor Belfort. Previamente se estarán enfrentando a el excampeón de peso pesado David Haye contra Joe Fournier y Andy Vences ante Jono Carroll en una batalla de contendientes marginales de las 130 libras.

Anderson Silva, de 46 años, consiguió una sorpresiva victoria ante Julio César Chávez Jr. en junio, siendo ese su tercer combate de boxeo profesional. Actualmente se encuentra en negociaciones para desarrollar una pelea contra el youtuber Logan Paul. Por otra parte, Tito Ortiz tendrá su debut en el boxeo profesional a los 46 años, casi 10 años después de su última pelea de UFC.

Esta será una velada histórica para el boxeo ya que el estadounidense Evander Holyfield, una leyenda de los pesos pesados, volverá a subirse a un ring a sus 58 años. Enfrente tendrá al brasileño Vitor Belfort, excampeón semipesado de la UFC y una de las leyendas más importantes de la MMA, que actualmente tiene 44 años. El nacido en Brasil iba a enfrentarse a Óscar de la Hoya, quien estaba por consumar su regreso al boxeo, pero el mexicano-estadounidense tuvo que bajarse debido a que dio positivo de coronavirus.

En un principio este combate estaba pactado para realizarse en el Staples Center de Los Ángeles, donde Lakers y Clippers hacen de local, pero la Comisión Atlética del Estado de California se negó a autorizar la pelea. Es por eso que se mudó de Estado. Cabe destacar que le pelea tendrá 8 asaltos de dos minutos cada uno. Evander Holyfield no pelea desde 2011 cuando derrotó a Brian Nielsen por KO, mientras que Vitor Belfort se retiró de la UFC en 2018.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, será uno comentarista en la transmisión. "Me encantan los grandes peleadores y las grandes peleas", declaró. Además, agregó: "Espero verlos este sábado por la noche y compartir mis pensamientos en el ring. No querrás perderte este evento especial".

Anderson Silva vs. Tito Ortiz: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la pelea?

Las peleas previas se disputarán este sábado 11 de septiembre en el Hard Rock Hotel & Casino de Florida desde las 16:00 hs (ET), 15:00 hs (CT), 14:00 hs (MT) y 13:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Sábado 11 de septiembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 16:00 hs (ET), 15:00 hs (CT), 14:00 hs (MT) y 13:00 hs (PT).

Lugar: Hard Rock Hotel & Casino (Florida).

Horario en el resto de países:

España: 22:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 17:00 horas.

Venezuela, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 16:00 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 15:00 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 14:00 horas.

¿Cómo es la cartelera completa de la velada?

Evander Holyfield vs Vitor Belfort.

Tito Ortiz vs Anderson Silva.

David Haye contra Joe Fournier.

Andy Vences vs Jono Carroll.

Anderson Silva vs. Tito Ortiz: ¿Cómo ver la pelea en vivo?

La pelea entre Anderson Silva y Tito Ortiz será transmitida en Estados Unidos a través del sistema de pago por ver (Pay-Per-View) de FITE.TV. El costo de la misma será de 49,99 dólares y se podrá reproducir a través de teléfonos móviles y la aplicación de los Smart TV. Por otra parte, en todo Latinoamérica (menos México) se podrá ver a través de las distintas señales de ESPN.

Anderson Silva vs. Tito Ortiz: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para esta pelea las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como claro favorito para quedarse con el triunfo a Anderson Silva, ya que cuenta con una cuota de -800. Por otra parte, la victoria de Tito Ortiz tiene una cuota de +550.

Resultado Cuota Anderson Silva +550 Tito Ortiz -800

