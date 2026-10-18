Alineaciones de Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim por la Bundesliga: formaciones probables

Borussia Mönchengladbach recibe a Hoffenheim este domingo 18 de octubre desde las 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach viene de caer 1-2 ante Colonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Hoffenheim viene de caer 2-3 ante Hamburgo y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim
Borussia Mönchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas, Daiki Hashioka, Kevin Diks, Fabio Chiarodia, Robin Hack, Joe Scally, Zento Uno, Philipp Sander, Hugo Bolin, Lukas Ullrich, Isac Lidberg. DT: Alexander Blessin.
Hoffenheim (4-2-3-1): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Leon Avdullahu, Fisnik Asllani, Wouter Burger, Bambase Conte, Tim Lemperle, Adam Daghim. DT: Christian Ilzer.
La previa de Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 18 de octubre
- Hora: 09:30 de México, 12:30 de Argentina, 17:30 de España
- Estadio: Borussia-Park
- Historial: 38 cruces — Borussia Mönchengladbach ganó 13, Hoffenheim ganó 13 y empataron 12
- Último antecedente: 16/05/2026: Borussia Mönchengladbach 4-0 Hoffenheim
- Próximo partido de Borussia Mönchengladbach: vs. Stuttgart, viernes 23 de octubre
- Próximo partido de Hoffenheim: vs. Leverkusen, domingo 25 de octubre