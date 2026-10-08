Alineaciones de Dortmund y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Dortmund vs. Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Dortmund y Werder Bremen

Dortmund viene de ganarle 1-0 a Stuttgart y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Werder Bremen viene de ganarle 3-2 a Augsburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Dortmund y Werder Bremen

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Kouakou Joane Gadou, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Felix Nmecha, Joey Veerman, Ethan Nwaneri, Fabio Silva, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Olivier Deman, Marco Friedl, Amos Pieper, Arthur, Chuki, Ludovit Reis, Youri Regeer, Niclas Fullkrug, Marco Grull, Eren Dinkci. DT: Daniel Thioune.

Suplentes de Dortmund: Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Alexander Meyer, Kaua Prates, Samuele Inacio, Mathis Albert, Luca Reggiani.

Suplentes de Werder Bremen: Oskar Wojcik, Niklas Stark, Mitchell Weiser, Kenny Quetant, Dariusz Stalmach, Cedric Itten, Alexander Schlager, Mick Schmetgens, Paul Erevbenagie.

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La previa de Dortmund y Werder Bremen: todo lo que hay que saber