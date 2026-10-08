Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Bundesliga

Alineaciones de Dortmund y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Dortmund y Werder Bremen se enfrentan este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Dortmund vs. BRE, Bundesliga
Dortmund vs. BRE, Bundesliga

Se viene Dortmund vs. Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Dortmund y Werder Bremen

Dortmund viene de ganarle 1-0 a Stuttgart y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Werder Bremen viene de ganarle 3-2 a Augsburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

+ Seguinos en

Las alineaciones de Dortmund y Werder Bremen

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Kouakou Joane Gadou, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Felix Nmecha, Joey Veerman, Ethan Nwaneri, Fabio Silva, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.

Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Olivier Deman, Marco Friedl, Amos Pieper, Arthur, Chuki, Ludovit Reis, Youri Regeer, Niclas Fullkrug, Marco Grull, Eren Dinkci. DT: Daniel Thioune.

Suplentes de Dortmund: Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Alexander Meyer, Kaua Prates, Samuele Inacio, Mathis Albert, Luca Reggiani.

Suplentes de Werder Bremen: Oskar Wojcik, Niklas Stark, Mitchell Weiser, Kenny Quetant, Dariusz Stalmach, Cedric Itten, Alexander Schlager, Mick Schmetgens, Paul Erevbenagie.

La previa de Dortmund y Werder Bremen: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 9 de octubre
  • Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Historial: 117 cruces — Dortmund ganó 52, Werder Bremen ganó 44 y empataron 22
  • Último antecedente: 16/05/2026: Werder Bremen 0-2 Dortmund
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Union Berlin, sábado 17 de octubre
  • Próximo partido de Werder Bremen: vs. Paderborn, sábado 17 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones