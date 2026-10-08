Alineaciones de Dortmund y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Se viene Dortmund vs. Werder Bremen este viernes 9 de octubre en el Signal Iduna Park desde las 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España por la Bundesliga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Dortmund y Werder Bremen
Dortmund viene de ganarle 1-0 a Stuttgart y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Werder Bremen viene de ganarle 3-2 a Augsburg y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Dortmund y Werder Bremen
Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Kouakou Joane Gadou, Maximilian Beier, Daniel Svensson, Felix Nmecha, Joey Veerman, Ethan Nwaneri, Fabio Silva, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovac.
Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Olivier Deman, Marco Friedl, Amos Pieper, Arthur, Chuki, Ludovit Reis, Youri Regeer, Niclas Fullkrug, Marco Grull, Eren Dinkci. DT: Daniel Thioune.
Suplentes de Dortmund: Konstantinos Karetsas, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Marcel Sabitzer, Alexander Meyer, Kaua Prates, Samuele Inacio, Mathis Albert, Luca Reggiani.
Suplentes de Werder Bremen: Oskar Wojcik, Niklas Stark, Mitchell Weiser, Kenny Quetant, Dariusz Stalmach, Cedric Itten, Alexander Schlager, Mick Schmetgens, Paul Erevbenagie.
La previa de Dortmund y Werder Bremen: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 9 de octubre
- Hora: 12:30 de México, 15:30 de Argentina, 20:30 de España
- Estadio: Signal Iduna Park
- Historial: 117 cruces — Dortmund ganó 52, Werder Bremen ganó 44 y empataron 22
- Último antecedente: 16/05/2026: Werder Bremen 0-2 Dortmund
- Próximo partido de Dortmund: vs. Union Berlin, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Werder Bremen: vs. Paderborn, sábado 17 de octubre