Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Werder Bremen por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Stuttgart recibe a Werder Bremen este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart todavía tiene fresco el golpe europeo ante el Galatasaray y necesita una respuesta rápida en la Bundesliga. Enfrente aparece un Werder Bremen que viene metiéndose entre los puestos de arriba y no piensa hacerle el favor.
Son dos equipos que pelean por acomodarse en la tabla antes de que la temporada entre en su tramo más exigente, y un resultado acá puede cambiarles el ánimo para varias fechas.
La actualidad de ambos equipos
El local llega con mezcla de sensaciones: después de dos triunfos de visitante bastante convincentes, incluido un 4-2 ante Bayer 04, se topó con la derrota en Champions frente a Galatasaray. En la Bundesliga marcha 12°, con 9 puntos en ocho fechas, y necesita sumar de local para no perderle pisada a la zona alta.
El Werder Bremen, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim como local y, pese al tropiezo ante Dortmund, mostró que puede hacer daño arriba con la goleada 3-2 ante Mainz. Está quinto con 15 unidades, a tiro de los puestos europeos, y una victoria en Stuttgart lo metería de lleno en esa pelea.
El historial entre Stuttgart y Werder Bremen
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 115 enfrentamientos, Stuttgart ganó 40 y Werder Bremen 39, con 36 empates de por medio, aunque los de Bremen llevan algo más de gol a favor en el global. En los últimos cruces no hay un patrón claro, hubo goleadas en ambos sentidos y también empates ajustados, lo que confirma que cada edición de este duelo se juega aparte.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|1-1
|Bundesliga
|14/12/2025
|Werder Bremen vs. Stuttgart
|0-4
|Bundesliga
|13/04/2025
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|1-2
|Bundesliga
|30/11/2024
|Werder Bremen vs. Stuttgart
|2-2
|Bundesliga
|21/04/2024
|Werder Bremen vs. Stuttgart
|2-1
|Bundesliga
|02/12/2023
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|2-0
|Bundesliga
|05/02/2023
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|0-2
|Bundesliga
|13/08/2022
|Werder Bremen vs. Stuttgart
|2-2
|Bundesliga
|04/04/2021
|Stuttgart vs. Werder Bremen
|1-0
|Bundesliga
|06/12/2020
|Werder Bremen vs. Stuttgart
|1-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: USA Network, Peacock
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN, Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Paderborn vs. Eintracht Frankfurt
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Mainz vs. Bayern
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|RB Leipzig vs. Augsburg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Elversberg
|Sábado 7 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Colonia vs. Leverkusen
|Domingo 8 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Freiburg vs. Union Berlin
|Domingo 8 de noviembre
|10:30
|13:30
|17:30
|Hoffenheim vs. Schalke
|Domingo 8 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Stuttgart y Werder Bremen se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Stuttgart suma 9 puntos en el torneo.
- Werder Bremen suma 15 puntos en el torneo.