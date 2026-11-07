Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Werder Bremen por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Stuttgart y Werder Bremen se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el MHP Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Stuttgart recibe a Werder Bremen este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart todavía tiene fresco el golpe europeo ante el Galatasaray y necesita una respuesta rápida en la Bundesliga. Enfrente aparece un Werder Bremen que viene metiéndose entre los puestos de arriba y no piensa hacerle el favor.

Son dos equipos que pelean por acomodarse en la tabla antes de que la temporada entre en su tramo más exigente, y un resultado acá puede cambiarles el ánimo para varias fechas.

La actualidad de ambos equipos

El local llega con mezcla de sensaciones: después de dos triunfos de visitante bastante convincentes, incluido un 4-2 ante Bayer 04, se topó con la derrota en Champions frente a Galatasaray. En la Bundesliga marcha 12°, con 9 puntos en ocho fechas, y necesita sumar de local para no perderle pisada a la zona alta.

El Werder Bremen, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim como local y, pese al tropiezo ante Dortmund, mostró que puede hacer daño arriba con la goleada 3-2 ante Mainz. Está quinto con 15 unidades, a tiro de los puestos europeos, y una victoria en Stuttgart lo metería de lleno en esa pelea.

El historial entre Stuttgart y Werder Bremen

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 115 enfrentamientos, Stuttgart ganó 40 y Werder Bremen 39, con 36 empates de por medio, aunque los de Bremen llevan algo más de gol a favor en el global. En los últimos cruces no hay un patrón claro, hubo goleadas en ambos sentidos y también empates ajustados, lo que confirma que cada edición de este duelo se juega aparte.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Stuttgart vs. Werder Bremen 1-1 Bundesliga 14/12/2025 Werder Bremen vs. Stuttgart 0-4 Bundesliga 13/04/2025 Stuttgart vs. Werder Bremen 1-2 Bundesliga 30/11/2024 Werder Bremen vs. Stuttgart 2-2 Bundesliga 21/04/2024 Werder Bremen vs. Stuttgart 2-1 Bundesliga 02/12/2023 Stuttgart vs. Werder Bremen 2-0 Bundesliga 05/02/2023 Stuttgart vs. Werder Bremen 0-2 Bundesliga 13/08/2022 Werder Bremen vs. Stuttgart 2-2 Bundesliga 04/04/2021 Stuttgart vs. Werder Bremen 1-0 Bundesliga 06/12/2020 Werder Bremen vs. Stuttgart 1-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Paderborn vs. Eintracht Frankfurt Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Mainz vs. Bayern Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 RB Leipzig vs. Augsburg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Dortmund vs. Elversberg Sábado 7 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Colonia vs. Leverkusen Domingo 8 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Freiburg vs. Union Berlin Domingo 8 de noviembre 10:30 13:30 17:30 Hoffenheim vs. Schalke Domingo 8 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis