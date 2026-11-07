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Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Werder Bremen por la jornada 9 de la Bundesliga: TV y streaming online

Stuttgart y Werder Bremen se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el MHP Arena, por la jornada 9 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Stuttgart vs. BRE, Bundesliga
Stuttgart vs. BRE, Bundesliga

Stuttgart recibe a Werder Bremen este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart todavía tiene fresco el golpe europeo ante el Galatasaray y necesita una respuesta rápida en la Bundesliga. Enfrente aparece un Werder Bremen que viene metiéndose entre los puestos de arriba y no piensa hacerle el favor.

Son dos equipos que pelean por acomodarse en la tabla antes de que la temporada entre en su tramo más exigente, y un resultado acá puede cambiarles el ánimo para varias fechas.

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La actualidad de ambos equipos

El local llega con mezcla de sensaciones: después de dos triunfos de visitante bastante convincentes, incluido un 4-2 ante Bayer 04, se topó con la derrota en Champions frente a Galatasaray. En la Bundesliga marcha 12°, con 9 puntos en ocho fechas, y necesita sumar de local para no perderle pisada a la zona alta.

El Werder Bremen, en cambio, llega entonado. Viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim como local y, pese al tropiezo ante Dortmund, mostró que puede hacer daño arriba con la goleada 3-2 ante Mainz. Está quinto con 15 unidades, a tiro de los puestos europeos, y una victoria en Stuttgart lo metería de lleno en esa pelea.

El historial entre Stuttgart y Werder Bremen

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 115 enfrentamientos, Stuttgart ganó 40 y Werder Bremen 39, con 36 empates de por medio, aunque los de Bremen llevan algo más de gol a favor en el global. En los últimos cruces no hay un patrón claro, hubo goleadas en ambos sentidos y también empates ajustados, lo que confirma que cada edición de este duelo se juega aparte.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Stuttgart vs. Werder Bremen1-1Bundesliga
14/12/2025Werder Bremen vs. Stuttgart0-4Bundesliga
13/04/2025Stuttgart vs. Werder Bremen1-2Bundesliga
30/11/2024Werder Bremen vs. Stuttgart2-2Bundesliga
21/04/2024Werder Bremen vs. Stuttgart2-1Bundesliga
02/12/2023Stuttgart vs. Werder Bremen2-0Bundesliga
05/02/2023Stuttgart vs. Werder Bremen0-2Bundesliga
13/08/2022Werder Bremen vs. Stuttgart2-2Bundesliga
04/04/2021Stuttgart vs. Werder Bremen1-0Bundesliga
06/12/2020Werder Bremen vs. Stuttgart1-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:30 hs
  • Argentina: 14:30 hs
  • Colombia: 12:30 hs
  • Perú: 12:30 hs
  • Chile: 14:30 hs
  • España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Paderborn vs. Eintracht FrankfurtSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Mainz vs. BayernSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
RB Leipzig vs. AugsburgSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Dortmund vs. ElversbergSábado 7 de noviembre08:3011:3015:30
Colonia vs. LeverkusenDomingo 8 de noviembre08:3011:3015:30
Freiburg vs. Union BerlinDomingo 8 de noviembre10:3013:3017:30
Hoffenheim vs. SchalkeDomingo 8 de noviembre12:3015:3019:30

En síntesis

  • Stuttgart y Werder Bremen se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 9 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Stuttgart suma 9 puntos en el torneo.
  • Werder Bremen suma 15 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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