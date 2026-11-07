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Bundesliga

Alineaciones de Stuttgart y Werder Bremen por la Bundesliga: formaciones probables

Stuttgart y Werder Bremen se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el MHP Arena por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Stuttgart vs. BRE, Bundesliga
Stuttgart vs. BRE, Bundesliga

Stuttgart recibe a Werder Bremen este sábado 7 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga, se disputará en el MHP Arena. Stuttgart viene de ganarle 4-2 a Leverkusen y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Werder Bremen viene de ganarle 2-0 a Hoffenheim y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Stuttgart y Werder Bremen

Stuttgart (4-2-3-1): Dennis Seimen, Lorenz Assignon, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstadt, Grischa Promel, Bilal El Khannouss, Yanik Spalt, Jamie Leweling, Deniz Undav, Chris Fuhrich. DT: Sebastian Hoeneß.

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Werder Bremen (4-2-3-1): Karl Hein, Arthur, Amos Pieper, Marco Friedl, Olivier Deman, Ludovit Reis, Chuki, Youri Regeer, Eren Dinkci, Niclas Fullkrug, Marco Grull. DT: Daniel Thioune.

La previa de Stuttgart y Werder Bremen: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España
  • Estadio: MHP Arena
  • Historial: 115 cruces — Stuttgart ganó 40, Werder Bremen ganó 39 y empataron 36
  • Último antecedente: 26/04/2026: Stuttgart 1-1 Werder Bremen
  • Próximo partido de Stuttgart: vs. Schalke, sábado 21 de noviembre
  • Próximo partido de Werder Bremen: vs. Hamburgo, domingo 22 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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