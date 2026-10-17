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Alineaciones de Union Berlin y Dortmund por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Berlin vs. Dortmund, Bundesliga
Union Berlin vs. Dortmund, Bundesliga

Union Berlin recibe a Dortmund este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de ganarle 1-0 a Elversberg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de empatar 2-2 con Werder Bremen y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y Dortmund

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Felix Uduokhai, Tom Rothe, Rani Khedira, Jeong Woo-yeong, András Schäfer, Michel Aebischer, Tim Skarke, Kastriot Imeri. DT: Mauro Lustrinelli.

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Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

La previa de Union Berlin y Dortmund: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 17 de octubre
  • Hora: 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España
  • Estadio: Estadio An der alten Forsterei
  • Historial: 17 cruces — Union Berlin ganó 4, Dortmund ganó 13 y empataron 1
  • Último antecedente: 24/01/2026: Union Berlin 0-3 Dortmund
  • Próximo partido de Union Berlin: vs. Augsburg, sábado 24 de octubre
  • Próximo partido de Dortmund: vs. Eintracht Frankfurt, sábado 24 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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