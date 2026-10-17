Alineaciones de Union Berlin y Dortmund por la Bundesliga: formaciones probables

Union Berlin y Dortmund se enfrentan este sábado 17 de octubre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Berlin recibe a Dortmund este sábado 17 de octubre desde las 07:30 de México, 10:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 6 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de ganarle 1-0 a Elversberg y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Dortmund viene de empatar 2-2 con Werder Bremen y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y Dortmund

Union Berlin (4-2-3-1): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Felix Uduokhai, Tom Rothe, Rani Khedira, Jeong Woo-yeong, András Schäfer, Michel Aebischer, Tim Skarke, Kastriot Imeri. DT: Mauro Lustrinelli.

Dortmund (3-4-2-1): Gregor Kobel, Kouakou Joane Gadou, Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck, Ethan Nwaneri, Julian Ryerson, Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson, Serhou Guirassy. DT: Niko Kovač.

La previa de Union Berlin y Dortmund: todo lo que hay que saber