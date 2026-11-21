Union Berlin y RB Leipzig se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio An der alten Forsterei, por la jornada 10 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Union Berlin recibe a RB Leipzig este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. El Union Berlin necesita cortar una racha negativa que lo tiene metido en zona de descenso, y justo le toca enfrentar a uno de los equipos que pelea arriba. El RB Leipzig llega con la obligación de no regalar puntos si quiere seguir cerca de la punta.

Para el local es prácticamente una final anticipada en noviembre: necesita sumar para no despegarse del promedio. Para el visitante, en cambio, es una parada que debería resolver con autoridad para no perder pisada en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Union Berlin llega golpeado. Viene de caer 0-2 ante Wolfsburg y antes había perdido también 0-2 con Freiburg, apenas rescató un empate frente a Köln en las tres fechas previas. Con 7 puntos en 9 partidos y ubicado 16°, el equipo berlinés necesita un resultado positivo como sea para empezar a alejarse de la parte baja de la tabla.

El RB Leipzig tuvo un cierre de semana movido: cayó 4-5 como local ante el Mladá Boleslav en un partido de locura, aunque antes había goleado 5-2 a Augsburg y también perdió 2-3 contra el Manchester City. La defensa no está del todo fina, pero el equipo sigue firme 4° en la tabla con 18 unidades y no puede permitirse relajarse si quiere seguir en la pelea de arriba.

El historial entre Union Berlin y RB Leipzig

El historial entre ambos tiene cierta ventaja para el RB Leipzig, que ganó 9 de los 19 enfrentamientos frente a 7 del Union Berlin, con 3 empates en el medio. La diferencia de gol también lo favorece: 32 contra 21.

En los cruces más recientes hubo de todo. El Leipzig ganó el último 3-1 como local, pero antes el Union se había impuesto 3-1 de local también, y hay un par de empates sin goles en el medio que muestran que no siempre es una historia unilateral.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/04/2026 RB Leipzig vs. Union Berlin 3-1 Bundesliga 12/12/2025 Union Berlin vs. RB Leipzig 3-1 Bundesliga 01/02/2025 Union Berlin vs. RB Leipzig 0-0 Bundesliga 14/09/2024 RB Leipzig vs. Union Berlin 0-0 Bundesliga 04/02/2024 RB Leipzig vs. Union Berlin 2-0 Bundesliga 03/09/2023 Union Berlin vs. RB Leipzig 0-3 Bundesliga 11/02/2023 RB Leipzig vs. Union Berlin 1-2 Bundesliga 20/08/2022 Union Berlin vs. RB Leipzig 2-1 Bundesliga 23/04/2022 RB Leipzig vs. Union Berlin 1-2 Bundesliga 20/04/2022 RB Leipzig vs. Union Berlin 2-1 DFB Pokal

Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 09:30 hs

09:30 hs Estados Unidos (PT): 06:30 hs

06:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elversberg vs. Freiburg Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Borussia Mönchengladbach vs. Dortmund Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Leverkusen vs. Paderborn Sábado 21 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Schalke vs. Stuttgart Sábado 21 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Augsburg vs. Mainz Domingo 22 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Werder Bremen vs. Hamburgo Domingo 22 de noviembre 10:30 13:30 17:30

En síntesis

Union Berlin y RB Leipzig se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la jornada 10 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Union Berlin suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. RB Leipzig suma 18 puntos en el torneo.