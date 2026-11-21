Union Berlin y RB Leipzig se enfrentan este sábado 21 de noviembre en el Estadio An der alten Forsterei por la Bundesliga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Union Berlin recibe a RB Leipzig este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de caer 0-2 ante Freiburg y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 5-2 a Augsburg y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Union Berlin y RB Leipzig

Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, Kastriot Imeri, András Schäfer, Rani Khedira, Michel Aebischer, Oliver Burke, Andrej Ilić. DT: Mauro Lustrinelli.

RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.

La previa de Union Berlin y RB Leipzig: todo lo que hay que saber