Union Berlin recibe a RB Leipzig este sábado 21 de noviembre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Bundesliga, se disputará en el Estadio An der alten Forsterei. Union Berlin viene de caer 0-2 ante Freiburg y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. RB Leipzig viene de ganarle 5-2 a Augsburg y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Union Berlin y RB Leipzig
Union Berlin (4-4-2): Frederik Ronnow, Janik Haberer, Zeno Van Den Bosch, Marvin Friedrich, Derrick Köhn, Kastriot Imeri, András Schäfer, Rani Khedira, Michel Aebischer, Oliver Burke, Andrej Ilić. DT: Mauro Lustrinelli.
RB Leipzig (4-2-3-1): Maarten Vandevoordt, Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba, David Raum, Neil El Aynaoui, Christopher Nkunku, Ezechiel Banzuzi, Brajan Gruda, Rômulo, Antonio Nusa. DT: Martín Demichelis.
La previa de Union Berlin y RB Leipzig: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España
- Estadio: Estadio An der alten Forsterei
- Historial: 19 cruces — Union Berlin ganó 7, RB Leipzig ganó 9 y empataron 3
- Último antecedente: 24/04/2026: RB Leipzig 3-1 Union Berlin
- Próximo partido de Union Berlin: vs. Mainz, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de RB Leipzig: vs. Freiburg, domingo 29 de noviembre