El Bayern Munich tiene un tema principal a resolver antes de sumergirse en la temporada 2023/2024 que tiene que ver con quién va a ser el portero titular. Es que el debut en la Bundesliga se acerca (este sábado 12 de agosto vs. Leipzig) por lo que los plazos de negociación se acortan cada vez más (por el momento Sven Ulreich emerge como la única opción en el plantel para Thomas Tuchel). Y al respecto, a quien estarían viendo como una solución es al argentino Gerónimo Rulli.

Resulta que la valla quedó descubierta con las reiteradas lesiones de Manuel Neuer (sufrió una rotura fibrilar en diciembre y desde entonces acumula días de inactividad) y con la flamante salida de Yann Sommer al Inter de Milán. Por eso, de acuerdo a un informe de Kicker, el Campeón del Mundo en Qatar surgió como uno de los candidatos.

No obstante, la prensa de Países Bajos remarca que su transferencia no sería algo sencillo de tratar. Pues el Ajax no vislumbra encarar la campaña venidera sin Gerónimo Rulli, quien fue titular desde su arribo a principios del 2023 cuando llegó a Ámsterdam procedente del Villarreal de España. En aquel entonces firmó un contrato hasta junio del 2026.

A raíz de las intenciones del elenco neerlandés de retener al portero de la Selección Argentina (en las consideraciones de Lionel Scaloni se encuentra inmediatamente después de Emiliano Martínez), el Bayern Munich tiene también en la lista de prioridades a Yassine Bounou, guardameta de la Selección de Marruecos y del Sevilla.

La inactividad de Manuel Neuer lo puede llevar a la rescisión del contrato con Bayern Munich

En Alemania hablan de la posibilidad de que Manuel Neuer rescinda más pronto que tarde su vínculo con el Bayern Munich, el cual está firmado hasta junio del 2024, dado que hace más de ocho meses que no puede participar por diferentes lesiones. En lo que va de la temporada sufrió: coronavirus, un Hematoma acromioclavicular por el que se perdió siete partidos y la rotura fibrilar que lo tiene a maltraer hace ya más de 240 días. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ya tiene 37 años, buscarían una salida prolija entre las partes.