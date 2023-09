La Champions League está de regreso y con la fase de grupos en marcha retornó la previa del canal Paramount+ con leyendas de la talla de Thierry Henry y Jamie Carragher. Obviamente el nombre de Lionel Messi dijo presente y en esta ocasión fue por un picante mensaje que le envió al mítico jugador del Liverpool.

¡Oh, oh! Luego de 19 años, una edición de la Champions League se jugará sin Leo Messi, pero desde las redes sociales hasta el exjugador inglés Carragher se encargaron de recordar el paso del jugador argentino por Barcelona y PSG.

El jugador argentino se despidió de la Champions League, ahora juega en Inter Miami, luego de 163 partidos en los que registró 129 goles y 40 asistencias. Además, Messi fue seis veces el máximo goleador de esta competición y la ganó en cuatro ocasiones (2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15) con Barcelona. En algún momento este rendimiento no convenció a Jamie Carragher y Leo no dudó en responderle.

El picante mensaje que Messi le envió a Jamie Carragher por criticarlo

Con la experiencia de ganar la Champions League 2004-05 con Liverpool y de haberse retirado tras 739 partidos a nivel de clubes, Jamie Carragher es uno de los panelistas del canal Paramount+, y cuando el también exjugador Micah Richards le preguntó si tenía algún mensaje directo en Instagram de Leo Messi, la leyenda del fútbol inglés reveló la picante palabra que recibió por parte del ’10’ argentino.

“¿Es español lo que hablan los argentinos? Sólo voy a decir la palabra con la que me llamó, no entiendo. Un ‘burro’. ¿Burro? Él me llamo burro“, confesó Carragher sobre el DM (mensaje directo) que le envió Messi y el video se hizo viral en 3, 2, 1…

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.