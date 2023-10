Los calendarios ajustados han sido foco de preocupación de los entrenadores de élite desde hace ya varios años. Ahora, Maurizio Sarri, entrenador de Lazio, se ha sumado a la lista de técnicos que alzan su voz contra el desgaste de los futbolistas, amenazando incluso con dejar de entrenar.

Lazio es uno de los equipos que ha visto problemas en este inicio de la temporada en la Serie A. El equipo romano ha perdido 4 de los 7 partidos disputados en el campeonato local hasta la fecha y logró salvar un punto de manera milagrosa en la Champions League con el gol del arquero Provedel ante Atlético de Madrid.

Uno de los factores que, según Maurizio Sarri, afectan al plantel en este arranque de temporada es el calendario. El entrenador ha tenido que hacer rotaciones con una plantilla limitada para poder afrontar sus compromisos tanto en la Serie A como en la Champions League.

“Estoy terriblemente cabreado con la UEFA, la FIFA, la Lega Serie A y toda esa panda por este calendario loco. Están enviando a estos muchachos al matadero sin que nadie intervenga. Esto es fútbol: cogen el dinero y huye” había dicho el DT tras la derrota ante AC Milan el pasado fin de semana.

¿Sarri renuncia al fútbol?

En la previa del encuentro por la Champions League ante Celtic, Sarri subió el tono con su queja. “Si siguen haciendo el calendario como ahora, dejaré de entrenar. Esto ya no es un fútbol que me gusta. Cuando me levanto por la mañana ni me acuerdo contra quien jugamos“.