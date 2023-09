The Best: ¿Por qué Messi aparece detrás de Haaland en las predicciones?

The Best se robó las miradas de todos anoche con una serie de nominaciones donde ya se encuentra ausente Cristiano Ronaldo y donde el duelo Lionel Messi vs. Erling Haaland copa los titulares de los medios a la hora de hablar del primer a jugador de campo masculino. Eso sí, La Pulga aparece por detrás del noruego en las predicciones.

Julian Álvarez, Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Erling Haaland, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva, los elegidos por FIFA de cara a una gala que tendrá lugar por la ciudad de París y donde se coronará al nuevo rey del torneo ideado por Gianni Infantino.

Las apuestas y predicciones de los principales medios del viejo continente apuntan a un nuevo Erling Haaland vs. Lionel Messi en las votaciones. Noruego y argentino, de insuperables campañas tanto en la Premier League como en la Copa del Mundo, apuntan a luchar por un galardón que La Pulga ya ganó en los años 2019-2022.

El Androide, por delante

¿Por qué? Pues el motivo que analizan medios como MARCA, L’Equipe , The Athletic o La Gazzetta dello Sport no es otro que las propias fechas dadas por FIFA a la hora de analizar al ganador del premio. Solo se tomarán en cuenta los datos recogidos entre el 19 de diciembre del 2022 y el 20 de agosto del 2023. Correcto, no entran los tiempos de la Copa del Mundo en Qatar.

Sacando la conquista del máximo trofeo del fútbol mundial, Lionel Andrés se queda con una campaña saldada con títulos de Ligue 1 o de la Leagues Cup en los Estados Unidos de Norteamérica. Por otro lado, Haaland contaría con el triplete ganado de la mano de Pep Guardiola y por supuesto con el récord de goles obtenido en la Premier League. FIFA, juez en una nueva lucha entre la nueva y vieja guardia de este juego.

¿Cuántos goles tiene Erling Haaland en Manchester City?

Erling Haaland lleva un total de 58 goles en 59 partidos disputados con Manchester City hasta el momento. En su temporada 2022-23 logró los títulos de la Champions League, la Premier y la FA Cup. Además, se convirtió en récord absoluto de la liga inglesa al convertir la mayor cantidad de goles en una misma temporada con 36 anotaciones (superando los 34 que convirtieron Andy Cole y Alan Shearer).

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.