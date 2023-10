Real Madrid ya mira a la Champions y al Clásico. Todo esto mientras el otro gran tema de conversación por el conjunto Merengue sigue calentado motores de cara a un 2024 clave en todos los sentidos. Llegará un delantero al conjunto blanco, donde la posibilidad de unir a Kylian Mbappé con Erling Haaland ya es descartada de cara al futuro. Solo uno puede llegar y ni siquiera hay garantías de que esto ocurra. Meses claves.

Galo y noruego han sido relacionados con el conjunto blanco es incontables ocasiones. Para 2024 se buscará a uno de ellos para tomar ese lugar de Karim Benzema que quedase vacante tras la salida del francés rumbo a Arabia Saudita. Diario AS descarta que ambos lleguen juntos (incluso a largo plazo) e igualmente apunta las claves para entender que solo hay hueco para uno en Real Madrid. Dinero, estabilidad de vestuario, finanzas y el plan de la entidad, las aristas de todo. Meses atrás el escenario era más que distinto.

Vamos con ello. Primero hay que entender que en verano del 2024 ya llegará un delantero. Endrick arribará desde Palmeiras tras ser comprado por 60 millones de euros. Es una operación a largo plazo que va aparte de la del ‘9’ titular, pero que supone una ficha menos a repartir en el mercado. Hubo un tiempo donde se habló de la posibilidad de ver juntos a Haaland y Mbappé vestidos de blanco, pero esta parece haber pasado a mejor vida en las últimas horas. Calidad, mejor que cantidad.

El dinero manda. No solo por que ambos cobran sumas de dinero que juntas son inviables sino se es un club estado. PSG y Manchester City cuentan con vías de financiación que Real Madrid no puede ni rozar. Pese a que Mbappé podría llegar por 0 euros en cuanto a traspasos se refiere y que Haaland tendrá una cláusula de rescisión por 200 millones de euros, es su sueldo lo que hace imposible que la entidad pueda apostar por ambos al mismo tiempo. Nadie hará locuras por lo que sería la versión 3.0 de los Galácticos.

¿Algo más? Si. A todo esto se le suma el saber que Real Madrid no es favorito en una disputa con sus clubes. Los precedentes y la nula confianza en Mbappé, sumado al cariño especial que tiene Haaland por Manchester (su padre fue ícono ahí), realzan un escenario donde conseguir la dupla es una epopeya en todos los sentidos. Se busca delantero en un conjunto Merengue que para 2024 lo intentará con cada uno de estos cracks, pero que no puede garantizar su victoria en ambos frentes. Si no arriban, se buscará un perfil de menor revuelo.

Los números de Haaland en Manchester City

El noruego ha cambiado ya la historia de la Premier. No solo por quedarse con el triplete en su primer año por el Etihad o por reventar el récord de goles en una sola temporada, sino igualmente por un promedio anotador que es propio de un videojuego. Lleva hasta la fecha 61 gritos sagrados en 66 presentaciones. Androide en todos los sentidos.

Los números de Mbappé en PSG

El ícono de París no se queda atrás en este sentido. Durante sus siete temporada en la capital francesa Mbappé registra 221 goles, 85 asistencias y 270 partidos al frente de un PSG con el que ha conquistado todo a nivel local. Solo se le resiste la Liga de Campeones.