Es historia la fase de grupos de la UEFA Champions league tal y como la conocemos. A partir de la próxima temporada llegará un nuevo formato donde una liguilla completa marcará el camino de todos los clasificados a la máxima competición europea. Mientras dicho momento llega ya a la espera del sorteo de octavos que tendrá lugar el lunes, preguntamos a la Inteligencia Artificial sobre qué emparejamientos podrían darse de cara a los meses de febrero y marzo del 2024. Atentos.

Consultamos con ChatGPT sobre la última gran jornada del año a nivel de Champions. El 18 de diciembre y por la ciudad de Nyon empezarán a jugarse los primeros choques de eliminatoria directa que marcarán el camino a Wembley. Manchester City, Real Madrid, Arsenal, Real Sociedad, Bayern de Múnich FC Barcelona, Borussia Dortmund y Atlético de Madrid, los miembros del Bombo 1 que terminarán la fase de octavos en casa. No olvidemos que no podrán medirse con quienes compartiesen grupo ni tampoco con entidades de su misma liga local. Normas que tampoco cambian en unos meses.

Del otro lado del tablero aparecen rivales de todo tipo. Copenhague, PSV, Napoli, Inter de Milan, Lazio, PSG, Leipzig y Porto componen la otra mitad de equipos clasificados a unos octavos de final de la Liga de campeones donde no se contará con históricos en materia. Sevilla, Manchester United o AC Milan ya se despiden y tendrán que volver a ganarse su lugar hasta el mes de junio. 13, 14, 20 y 21 de febrero, los encuentros de ida.

Todo terminará en las noches del 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2024. Basándonos en las normas estipuladas por UEFA e igualmente en las probabilidades matemáticas que tiene cada equipo de enfrentarse en el sorteo del día lunes, así quedarán para ChatGPT los primeros duelos de gala para buscar al heredero de Manchester City como rey del viejo continente. Se espera que sobre los 17/18 del tercer mes del 2024 conozcamos el sorteo de cuartos y hasta la final. Wembley, un paso más cerca.

¿Por qué duelos apuesta ChatGPT? En cuanto a los primeros cuatro se refiere, la IA anticipa choques como: Real Madrid vs. Leipzig, Bayern vs. Napoli FC, Barcelona vs. PSG y un Atlético de Madrid vs. Porto. Hablaríamos con esto del regreso de Luis Enrique a la que fue su casa e igualmente de un nuevo choque entre Red Bull con la Casa Blanca del fútbol. Borussia Dortmund vs. Lazio, Manchester City vs. Inter de Milán, Real Sociedad vs. PSV y Arsenal vs. Copenhague completarían el cuadro. El lunes, a repasar su predicción.

Las claves de la nueva Champions

La fase de liguilla comenzará el 17 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de enero. Hablamos de un torneo que tendrá hasta 36 equipos y que aumentará el número de cubos para las principales ligas europeas. El rendimiento de sus clubes a lo largo de estos meses será clave para que competencias como la Premier League o LaLiga tengan hasta cinco clasificados.

¿Dónde se juega la final de la Champions en 2025?

UEFA ya ha definido todo de cara a una edición rompedora en todos los sentidos. El Allianz Arena de Múnich volverá a ser el hogar de la mayor fiesta a nivel de clubes del planeta. Un estadio que tuvo como última definición la que pudiésemos ver en la temporada 2012 y con Chelsea derrotando al Bayern en penaltis.