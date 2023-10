Real Madrid se va al parón de selecciones como líder, pero con noticias de última hora que suponen problemas para Carlo Ancelotti. La CAF busca fichar por un Santiago Bernabéu donde pueden quedarse sin una pieza de recambio para los meses de enero y febrero. Se habla de enfrentamientos y posturas que no llegan a un punto medio.

Mundo Deportivo y Sport hablan de un rumor que ni mucho menos es viejo, que coincide en el tiempo con la llegada de la Copa Africana de Naciones y que apunta a un nombre concreto. Marruecos busca nacionalizar y convencer a Brahim Díaz de unirse a sus filas para un torneo que tendrá lugar entre el 13 de enero y el 11 de febrero. Ir supone decir adiós a La Roja, así como a encuentros de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España. Es el momento con mayor cantidad de choques del curso.

“Brahim Díaz quiere participar en la CAN 2024 pero se enfrenta a obstáculos por parte de su club, el Real Madrid“, apuntaba Mohamed Makrouf, portavoz oficial de la Real Federación Marroquí de Fútbol sobre los hechos de las últimas horas. Mundo Deportivo y Sport indican que el jugador recibe mensajes de la casa blanca para no ir con los Leones del Atlas. El equipo de Walid Regragui no olvidemos, fue cuarto en Qatar 2022.

Decisión inminente

“Lo importante es jugar aquí y hacerlo bien en el Real Madrid; luego las oportunidades llegarán”, fueron sus palabras en zona mixta del Santiago Bernabéu hace solo dos semanas al ser consultado sobre jugar con España o Marruecos en un futuro. Brahim cuenta con ascendencia tanto ibérica como marroquí, por lo que puede optar por cualquiera de ambas de cara al futuro.

Real Madrid espera, pues ver a Díaz marcharse a la Copa Africana de Naciones supondría perderle para como mínimo 9 o 10 encuentros. Carlo Ancelotti, más que elogioso de su fútbol en estas semanas, cuenta con poder darle aún más minutos a sus piernas en dicha parte de la temporada. El malagueño ha sido subcampeón sub 17 con España y ha jugado tanto con la sub’19 como con la sub’21 de La Roja.

¿Cuándo se juega el próximo partido del Real Madrid?

Tras las victorias ante Napoli y Osasuna, Real Madrid tendrá días de descanso. Recién jugará el próximo sábado 21 de octubre ante Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en una nueva fecha de LaLiga de España.