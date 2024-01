Tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado 21 de diciembre, en el cual aclaró que ni la UEFA ni la FIFA pueden sancionar a los clubes que se quieran adherir a otras competencias, la Superliga se encontró con el camino allanado para negociar con instituciones que deseen acoplarse al proyecto que es promocionado, principalmente, por Real Madrid y Barcelona.

Y al parecer, si bien en las primeras horas de conocido el veredicto se desencadenó una catarata de tuits de diferentes clubes de las principales ligas de Europa que salieron a remarcar su rechazo a la nueva propuesta, A22 Sports Management (la empresa que confeccionó la Superliga) advierte que ya tiene el ok de, por lo menos, 20 equipos, con los cuales tranquilamente ya podría dar nacimiento al torneo.

Así lo comentó el cofundador de A22 Anas Laghrari en una conversación con Ouest France. ”Una veintena estarían muy motivados por el proyecto”, señaló. Y en ese mismo sentido, anunció que ya mantienen conversaciones con una treintena de otros clubes que ya se presentan potencialmente como integrantes de la Superliga. En ese sentido, aclaró: “Tenemos suficientes clubs para empezar pero queremos convencer a todos”.

Por otro lado, dentro de las novedades del certamen que se postula como una amenaza para la continuidad de la UEFA Champions League, es que todos los encuentros se podrán ver totalmente gratis mediante una plataforma de streaming. “¿Por qué pagar 40€, 50€, 60€ o 170€ como en España al mes para poder ver fútbol cuando puedes hacerlo gratis?”, se preguntó Anas Laghrari.

Del mismo modo, Laghrari insistió: ”He escuchado mucho: ‘vamos a tener un partido por día que será gratis’ o ‘lo vas a hacer tres meses gratis y luego tendremos que pagar’. No. Todos los partidos serán gratuitos y para siempre”. Y para que quede aún más claro ejemplificó: “Gmail es gratis, WhatsApp es gratis, Instagram es gratis… Y sin embargo genera mucho dinero por usuario”.

Anas Laghrari no quiere exponer a los clubes con los que la Superliga viene conversando

“Desde el 21 de diciembre, hemos hablado con alrededor de 50 clubes diferentes. No quiero decir sus nombres porque no quiero exponerlos”, reveló Anas Laghrari, cofundador de A22 Sports Management, que, aparentemente, no quiere que los clubes sufran reprimendas, explícitamente, de la UEFA o de las federaciones nacionales.

¿Cuándo comenzaría la Superliga Europea?

Según los últimos informes, la Superliga proyecta comenzar en septiembre del 2025, dado que estiman tener un año plagado de negociaciones de todo tipo (desde clubes interesados en participar hasta sponsor, etcétera). Por lo tanto, la UEFA Champions League de la temporada 2024/2025 podría llegar a ser la última.