Era imposible no recordarlo y aunque muchos dicen que en Francia no lució, un exjugador inglés, que supo salir campeón de la Premier League, recordó a Lionel Messi con tres palabras épicas antes de la victoria del PSG vs. Borussia Dortmund por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2023-24.

Salvo un regreso para retirarse en Barcelona, Messi se despidió de la Champions League como el segundo máximo anotador en la historia de la competición con 129 goles. Nueve anotaciónes fueron con París Saint-Germain y solo quedó por detrás de las 140 anotaciones de Cristiano Ronaldo.

Mientras que Álvaro Morales, periodista de ESPN, sostuvo que Leo Messi no lució en Francia, Thierry Henry se animó a explicar por qué el jugador argentino no falló en el PSG. Luego de esto, un exjugador del Manchester City decidió que el mejor momento para recordar a Lionel era en la previa del partido París Saint-Germain vs. Borussia Dortmund. ¿Casualidad o causalidad?

La 3 palabras con las que Messi fue recordado antes del triunfo de PSG en Champions

PSG inició la nueva era sin Neymar y Messi en la Champions League con una victoria 2 a 0 contra Borussia Dortmund. Kylian Mbappé de penal y Achraf Hakimi anotaron los goles al partido que tuvo el valor agregado del recuerdo al jugador argentino en voz de Micah Richards.

En la previa del canal Paramount+, Jamie Carragher no solo se reveló que Messi le escribió que era un “burro” por criticarlo. Cuando el reportero que estaba en París cubriendo el partido del PSG iba a dar información, Richards lo interrumpió para recordar a Leo: “¡Messi, te amo!”.En menos de 5 horas, el video superó las 100.000 reproducciones en X (Twitter).

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego del partido ante Atlanta United, Inter Miami tendrá pocos días de descanso. Jugará el próximo miércoles 20 de septiembre ante Toronto FC en el estadio DRV PNK a las 19:30 ET (20:30 ARG). Se espera que Lionel Messi retorne al equipo titular tras no estar convocado en los últimos dos juegos.

Los goles de Messi con Inter Miami

El astro argentino anotó en ocho partidos con Inter Miami. En su debut, ingresando desde el banco de suplentes, le dio el triunfo ante Cruz Azul con un golazo de tiro libre. Aquí lo puedes revisar.

En su segundo partido (el primero como titular) tuvo una gran actuación ante el Atlanta United de Thiago Almada, su compañero de selección. Marcó un doblete de goles para la victoria por 4-0. Los dos tantos que marcó, los puedes ver aquí.

Luego, jugó el Clásico del Sol ante Orlando City, por los dieciseisavos de final de la Leagues Cup. Abrió el marcador a los siete minutos y sentenció el triunfo por 3-1 para completar un nuevo doblete de goles. Pulsa aquí para ver estas dos anotaciones.

Tras ello, otro doblete. Nuevamente, abrió el marcador, esta vez para el duelo de octavos de final ante FC Dallas con asistencia de Jordi Alba. Para ver este tanto, pulsa aquí. Leo Messi también le dio el empate 4-4 a Inter Miami ante FC Dallas con un nuevo golazo de tiro libre al ángulo. Aquí puedes ver este brillante remate.https://1c5bd9777f697e1bee03cafd6d17d8ad.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

En cuartos de final se volvió a reportar ante Charlotte FC. Messi recibió del ecuatoriano Campana y con exquisita definición cerró el 4-0 para meterse en semifinales. Revisa la anotación acá.

En las semifinales ante Philadelphia Union se encargó de anotar un gol clave para avanzar a la final. En esta ocasión participó en el triunfo por 4-1. La ‘Pulga’ marcó el segundo gol de la jornada con un potente remate a una distancia de 31.8 metros del arco rival. Repasa la jugada aquí. Y en la gran final, abrió el marcador con un golazo de zurda al ángulo para poner en ventaja a Inter Miami. Mira el tanto ante Nashville SC.

En el debut de Lionel Messi en la temporada MLS 2023, el jugador argentino anotó el 2 a 0 contra New York Red Bulls en una auténtica joya colectiva que ya postularon como el mejor gol del torneo.