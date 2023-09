Se encendieron las alarmas en Inter Miami y suenan de manera fuerte. Las dos primeras víctimas de los seis partidos que jugarán en 18 días fueron nadie más y nadie menos que Lionel Messi y Jordi Alba. El entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino ya les hizo una advertencia para la próxima final el equipo.

La victoria por goleada 4 a 0 contra Toronto FC tuvo la triste noticia para Inter Miami que dos estrella del equipo pidieron el cambio por molestias físicas. Primero fue Alba al minuto 34 y luego Messi al 37. ¿Llegan a la final de la US Open Cup 2023?

‘El Tata’ Martino ya había dejado en claro que la prioridad principal de Inter Miami es ganar la final de la US Open Cup contra Houston Dyanmo el miércoles 27 de septiembre a las 19:30 ET (20:30 ARG). Por ahora, tanto Leo Messi como Jordi Alba están en duda, y el entrenador ya les puso las condiciones sobre la mesa para que puedan jugar.

La advertencia que Martino le hizo a Messi para la próxima final de Inter Miami

Después de revelar en conferencia de prensa que “por lo que hable con los dos (Messi y Jordi Alba) no se me antoja nada nuevo, ni nada más nuevo de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día“, Gerardo Martino le envió un mensaje a Leo y al lateral español para la próxima final de Inter Miami.

Con seis días para recuperarse, Messi y Alba recibieron una contundente advertencia por parte del entrenador de Inter Miami. “Sé que tenemos una final, pero de ninguna manera ellos pisarán la cancha sino están en condiciones”, dijo ‘El Tata’ Martino en la conferencia de prensa del 20 de septiembre de 2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

¿Cuántos goles tiene Messi en Inter Miami?

En total, Lionel Messi suma 11 goles con Inter Miami en once partidos disputados. Diez fueron en la Leagues Cup 2023, que convocó equipos de la MLS y la Liga MX, y que significó el primer título desde su llegada a Estados Unidos. La última anotación de Leo se registró ante New York Red Bulls en el debut en la liga de USA.

El historial de lesiones de Lionel Messi