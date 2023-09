El mundo de la MLS se paralizó por unos segundos que parecieron una eternidad. Lionel Messi salió lesionado en el partido Inter Miami vs. Toronto FC del 20 de septiembre de 2023 y ya se empezaron a conocer detalles de lo que pasó con Leo. Incluso, Antonela Rocuzzo fue mencionada.

Transcurría el minuto 37 del primer tiempo cuando la transmisión oficial de Apple TV enfocó a Leo Messi. El jugador argentino se bajó la medias, se quitó las canilleras y empezó a salir de la cancha delestadio DRV PNK. La fatiga muscular volvió a decir presente.

Inter Miami le ganó 4 a 0 a Toronto FC en una victoria que le pudo costar una lesión a Lionel Messi. Una vez que se sentó en el banco de suplentes mostró gestos de frustración, se puso una toalla en la cara y se retiró al vestuario. Leo no iba a esperar a que se acabara el partido y… ¿Casi atropella a Antonela al salir del estadio?

¿Casi atropella a Antonela? Así salió Messi del estadio tras pedir el cambio

Luego de la victoria de Inter Miami, Gerardo ‘El Tata’ Martino sostuvo en conferencia de prensa que “por lo que hable con los dos (Messi y Jordi Alba) no se me antoja nada nuevo, ni nada más nuevo de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día“. La escena de Leo saliendo del estadio DRV PNK estaba por llegar.

El periodista Federico Bueno, de ESPN, publicó que la molestía muscular de Leo Messi es en el músculo posterior de la pierna derecha y unos minutos después se hizo viral el video de Lionel saliendo del estadio de Inter Miami. El ’10’ argentino iba manejando y no arrancó hasta que Antonela Rocuzzo y sus hijos se subieron al auto. Así que la narrativa de redes sociales que casi atropella a su esposa fue desmentida con el siguiente video.

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Luego de la victoria 4 a 0 contra Toronto FC, el próximo partido de Inter Miami en la temporada MLS 2023 será el domingo 24 de septiembre vs. Orlando City a las 19:30 ET (20:30 ARG). Lionel Messi no jugará este partido según lo confirmó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino.

El historial de lesiones de Lionel Messi