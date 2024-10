Las duras críticas de una leyenda alemana a Manuel Neuer tras el 4 a 1 con el Barcelona

Lothar Matthäus apuntó contra el portero tras la goleada que sufrió el Bayern Munich. "Ya no es el mismo", dijo el exfutbolista.

La dura derrota que sufrió el Bayern Munich ante el FC Barcelona en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, dejó a un principal apuntado. Se trata de Manuel Neuer, que fue señalado por una leyenda alemana como el máximo responsable de la goleada 4 a 1.

“No quiero hacerle daño a Manuel, pero él no es el apoyo del equipo en este momento como lo fue en el pasado. Antes se anticipaba a cada situación, tenía una visión de 360 grados e iniciaba los ataques con un pase previo. Por el momento no puede dar ninguna seguridad a la defensa”, expresó en Bild Lothar Matthäus, personalidad destacada de la historia tanto del club teutón como de la Selección de Alemania.

Además, el campeón del mundo en Italia 1990 dijo que el portero ”ya no es el mismo”, no solo por lo que fue el 4 a 1 con el Barcelona, sino por lo que son sus estadísticas en el torneo local:“También lo demuestra el porcentaje de poco más del 40 por ciento de los disparos recibidos en la Bundesliga. Espero que pronto encuentre el camino de regreso a su antiguo juego y a su seguridad”.

Vale mencionar que las críticas sobre Neuer vienen siendo frecuentes en Alemania desde la temporada pasada, en la que el Bayern Munich tuvo la valla más vencida de los cinco primeros de la tabla de posiciones de la Bundesliga. Y si bien en el presente están en la cima de la clasificación, en la Champions League ya sumaron su segunda derrota consecutiva, lo que generó que brotaran nuevamente los escarnios públicos.

Manuel Neuer en el 4 a 1 sufrido por el Bayern Munich ante el Barcelona.

Bayern Munich cayó en sus dos presentaciones como visitante en la Champions League

El Bayern Munich no es igual de fuerte de visita como lo es en el Allianz Arena. El equipo que comanda Vincent Kompany, sobre tres partidos disputados en la Liguilla de la UEFA Champions League perdió dos, justamente, en las ocasiones que no jugó como local. Perdió 1 a 0 con el Aston Villa en el Villa Parka y 4 a 1 con el Barcelona en el Estadio Olímpico de Montjuic.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedaron Real Madrid y Barcelona en la tabla de posiciones de la Champions League

El próximo rival del Bayern Munich en la Champions League

El Bayern Munich buscará levantar su cabeza en la Champions League el próximo miércoles 6 de noviembre, jornada en la que enfrentará en el Allianz Arena al Benfica por la cuarta jornada de la Fase de Liga. Es la posibilidad para acomodarse en la tabla de posiciones, dado que tras el 4 a 1 con el Barcelona cayó al puesto 23.

Vale recordar que los primeros ocho clasifican directamente a los Octavos de Final, mientras que del noveno al vigesimocuarto escalón jugarán una fase de Play Off (duelos de dos equipos a ida y vuelta a confeccionarse por sorteo).