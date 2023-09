Inter de Milán rescató un valioso punto en su visita a la Real Sociedad por el grupo D. Sobre el final del partido Lautaro Martínez fue el encargado de marcar el empate y evitar el papelón en el Estadio Reale Arena.

Esto porque recién en el minuto 87, los dirigidos por Simone Inzaghi lograron concretar su primer remate al arco rival. Lo que causó la molestia en el ‘Toro’ por la falta de apoyo en ataque y que de no ser por Sommer habrían hasta sido goleados en el debut en Champions League.

El reclamo de Lautaro Martínez

Por lo mismo se sinceró luego del empate en el debut. “No estoy satisfecho, no jugamos bien. No hicimos lo que teníamos preparado. Entramos mal muy mal”, declaró tras el pitazo final el ex Racing.

Con su nueva anotación, Martínez llegó a once goles en Champions League. Registro que poco y nada pudo disfrutar por lo mostrado en cancha. “Tenemos que mejorar mucho. Nunca pudimos tener una salida limpia y no fuimos buenos atacando. Siempre estábamos en fuera de juego”, lamentó el ‘Toro’.

¿Cuándo juega el Inter?

Ahora el Inter de Milán se centra en la Serie A y visita este domingo al Empoli. Luego recibe al Sassuolo el próximo miércoles y el sábado 30 de septiembre visita a Salernitana.

El retorno Champions League será el 3 de octubre cuando reciba a Benfica de Ángel di María que también perdió en su debut ante Salzburg.