Este jueves 29 de agosto se llevará a cabo desde las 18 horas de Europa Central en la ciudad de Mónaco, el sorteo con el que la UEFA confeccionará los cruces correspondientes a la Fase de Liga de la Champions League 2024/2025. Esta instancia es la que reemplaza, desde esta edición, a lo que hasta entonces se conocía como fase de grupos.

Esta ronda consiste, en resumidas cuentas, en que cada competidor deberá disputar cuatro partidos en condición de local y otros cuatro en condición de visitante, pero todos ante diferentes equipos. Una vez culminados los enfrentamientos, la organización detallará una tabla general de puntos de la que saldrán los clasificados a los Octavos de Final (de aquí en más se aplicará el mismo sistema de competencia tal como sucedió hasta la Champions League de la temporada pasada).

Del primero al octavo avanzarán directamente, mientras que del noveno al vigesimocuarto disputarán un Repechaje a doble partido para revalidar su puesto en los Octavos de Final. Los cruces del Repechaje también se definirán por sorteo. Los equipos que terminen entre el noveno y el decimosexto definirán de local contra los equipo que terminaron entre el decimoséptimo y vigesimocuarto puesto.

Con todo este panorama puesto de manifiesto, Real Madrid y Barcelona ya saben que afrontarán ocho partidos en la primera fase con los que buscarán, en principio, llegar a los Octavo de Final. Por cierto, como no puede haber choques entre equipo del mismo país en la Fase de Liga, no se darán, por lo menos en esta instancia, cruces entre ellos ni partidos vs. Atlético de Madrid o Girona.

El sorteo de la Champions League 2024/2025 se llevará a cabo este jueves 29 de agosto en Mónaco.

Los posibles rivales de Real Madrid y Barcelona en la Fase de Liga de la Champions League 2024/2025

Los bombos ya tienen a cada uno de sus contrincantes. Real Madrid y Barcelona se enfrentarán con dos equipos de cada bombo. Los candidatos son los siguientes:

Bombo 1 : Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Leizpig.

: Manchester City, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Leizpig. Bombo 2 : Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Milán y Shakhtar Donetsk.

: Bayer Leverkusen, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Brujas, Milán y Shakhtar Donetsk. Bombo 3 : Feyenoord, Sporting de Lisboa, PSV, Celtic, Salzburgo, Young Boys, Dinamo Zagreb, Estrella Roja y Lille.

: Feyenoord, Sporting de Lisboa, PSV, Celtic, Salzburgo, Young Boys, Dinamo Zagreb, Estrella Roja y Lille. Bombo 4: Mónaco, Aston Villa, Bologna, Sttutgart, Sturm Graz, Brest, Sparta de Praga y Slovan Bratislava.

¿Cuándo comienza a jugarse la Fase de Liga de la Champions League 2024/2025?

La Fase de Liga de la Champions League 2024/2025 iniciará el martes 17 de septiembre. También se disputarán partidos el miércoles 18 y el jueves 19. Luego, las siguientes jornadas se desenvolverán de la siguiente manera:

Fecha 2: 1/2 de octubre de 2024

Fecha 3: 22/23 de octubre de 2024

Fecha 4: 5/6 de noviembre de 2024

Fecha 5: 26/27 de noviembre de 2024

Fecha 6: 10/11 de diciembre de 2024

Fecha 7: 21/22 de enero de 2025

Fecha 8: 29 de enero de 2025 (todos los partidos en simultáneo)