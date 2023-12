Wembley se encuentra un poco más cerca. Ya son oficiales los cruces de octavos de final de la UEFA Champions League 2023/2024. Por Nyon ya se han sorteado los primeros cruces de mano a mano de la última edición moderna del certamen. Esto nos espera de cara a un mes de febrero donde empieza a la lucha por quedarse con el trono conseguido por Manchester City en Estambul meses atrás. 1 de junio, la fecha definitiva.

Tras la última fase de grupos de la historia las cuentas eran más que claras. Gigantes como Sevilla o Manchester United se quedaron por fuera de una fiesta donde solo restan 16 aspirantes al título. Repartidos en dos Bombos de ocho clasificados y donde no podían medirse rivales del mismo país o que ya hayan salido al mismo césped en lo que vamos de curso, empezaba el sorteo de unos octavos que desde ya se juegan.

Bayern Múnich, Real Madrid, Arsenal, Real Sociedad, Manchester City, Barcelona, Atlético y Borussia Dortmund jugarán la vuelta en casa. Lo podrán hacer tras comandar sus grupos luego de seis fechas donde sumaron más unidades que nadie en sus respectivas zonas. Del otro lado del tablero en Nyon, Copenhague, PSV, Nápoles, Inter, RB Leipzig, Oporto, Lazio y PSG como posibles rivales. Así queda todo de cara a las fechas del 13, 14, 20 y 21 de febrero. Todo terminará en las noches del 5, 6, 12 y 13 de marzo de 2024.

Vamos con los duelos. Abren la contienda Porto vs. Arsenal y Napoli vs. FC Barcelona en un duelo alrededor de la figura de Diego Armando Maradona. También tendremos PSG vs. Real Sociedad e igualmente el choque entre Inter de Milan y Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone, epicentro de todo entre el barrio de San Siro y el Metropolitano. Partidazos.

Los últimos cuatro duelos de octavos llegarán gracias a los PSV vs. Borussia Dortmund, Lazio vs. Bayern Múnich, Copenhague vs. Manchester City y finalmente el choque entre RB Leipzig vs. Real Madrid. Así se jugarán los octavos de final de la UEFA Champions League 2023/2024. Se calienta la primera fase de choques mano a mano en una Liga de Campeones donde todos lucharán por quedarse con la corona de los Skyblues.

¿Cuánto dinero se gana por llegar a cuartos de Champions?

Los premios de Nyon son claros en este sentido. Un monto de 10.5 millones de euros recibirá cada clasificado de los duelos sorteados minutos atrás. Los cuatro mejores de Europa sumarán 12 ‘kilos’ y por meterse en la final de Wembley, cada uno de los aspirantes al título se embolsará 13 millones 500 mil euros.

Queda un último sorteo

Se espera que el día 15 de marzo tenga lugar el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Una fecha clave, pues conoceremos igualmente las posibles llaves de semifinales y por ende los cruces que podrían darse el 1 de junio por la capital inglesa. La final vuelve a Wembley tras aquella victoria de Barcelona por 3-1 ante Manchester United.