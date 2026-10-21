174 días después, Julián Álvarez vuelve a marcar con Atlético de Madrid. Se mete en el top 5 de argentinos con más tantos en Champions.

Desde el 29 de abril que el Atlético de Madrid no sabía lo que era festejar los goles de Julián Alvarez con su camiseta. Ocurrió frente al Arsenal de Mikel Arteta por las semifinales de la UEFA Champions League pasada en el empate 1 a 1 en el Metropolitano. Ante el Stuttgart el argentino volvió a marcar y se despide de la peor sequía de su carrera.

Todo ello en una jornada donde Julián Alvarez se convirtió en el quinto argentino con más goles en la historia de la Champions League. Con el tanto frente a los alemanes, La Araña llegó a 26 anotaciones entre Manchester City y los colchoneros para romper el empate que tenía con Hernán Crespo. Lautaro Martínez será su siguiente objetivo con los 27 goles que acumula hasta la fecha el capitán del Inter de Milán.

Por encima de los nombres mencionados aparecen Sergio Agüero con 41, Alfredo Di Stéfano con 49 y un Lionel Andrés Messi que parece inalcanzable. El exfutbolista del Barcelona o Paris Saint-Germain se retiró del fútbol europeo con un total de 129 tantos en la máxima competición de clubes de todo el Viejo Continente. Por lo pronto, Julián Alvarez festeja terminar con una racha más que negativa.

Y es que nunca desde su debut en Primera División le habíamos visto en este tipo de circunstancias. Ni siquiera durante sus primeros compases a nivel profesional en River Plate, La Araña acumuló tantos partidos y minutos sin goles oficiales. No fue un verano sencillo producto de todas las informaciones que intentaron acercarle al Barcelona. Se termina una racha más que negativa que todo el Atlético de Madrid espera que tenga su premio.

Desde el semestre pasado Julián Alvarez no marcaba con la camiseta con Atlético Madrid: GETTY

El tanto de Julián Alvarez sirvió para que el Atlético de Madrid termine esta jornada de la Champions con 4 puntos sobre 9 posibles. El empate frente a los alemanes estuvo cargado de polémica por un posible penalti no pitado a los colchoneros. La Araña se despide de la peor sequía de su carrera y empieza a mirar a los nombres argentinos con más goles en la historia de toda la Champions League.

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Atlético Madrid, orgulloso de Julián Alvarez

“El partido que hizo fue con un esfuerzo físico increíble, trabajó por la izquierda… El gol fue un golazo. Me pone contento por él, le necesitamos. A poco que comience a encontrarse con lo que nos mostró en este partido…”, palabras de un Diego Pablo Simeone orgulloso de su futbolista. Espera que lo visto en las últimas horas sea el punto de partida para recuperar su mejor versión.

Todo el Atlético de Madrid necesita de la mejor versión de Julián. Compañeros como Alejandro Grimaldo también elogiaron su resiliencia para atravesar una sequía inesperada en todos los sentidos. Festejan como nunca el hecho de volver a contar con sus gritos sagrados: “Lleva unos partidos creando muchas ocasiones. Es nuestro mejor jugador, es muy importante. Necesitaba este gol y espero que sea el primero de muchos”.

Datos claves

Julián Alvarez alcanzó los 26 goles y entró al top 5 argentino en Champions.

alcanzó los y entró al top 5 argentino en Champions. Julián Alvarez superó la marca histórica de Hernán Crespo en la competición europea.

superó la marca histórica de en la competición europea. Diego Pablo Simeone elogió el desempeño físico y el golazo de Julián Alvarez.