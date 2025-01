Khvicha Kvaratskhelia se despidió de Napoli rindiéndole un homenaje a Diego Maradona

Khvicha Kvaratskhelia deja al Napoli luego de dos temporadas y media. El delantero georgiano, que junto a Victor Osimhen fue clave en la consagración del club italiano en la Serie A 2022/2023, continuará su carera en el París Saint-Germain, que ejecutó su cláusula de rescisión de aproximadamente 80 millones de euros.

Y para despedirse del lugar que, en definitiva, le permitió pegar el salto al fútbol grande de Europa (llegó al Azzurro procedente del Dinamo Batumi de su país), el futbolista decidió rendirle homenaje a Diego Maradona en el ya famoso santuario que se le erigió en el Quartieri Spagnoli (barrio español), ubicado en el centro de la ciudad.

Quien acompañaba a Khvicha Kvaratskhelia registró el momento -el cual aparentemente fue a la madrugada de este 15 de enero- filmándolo al protagonista, que se posicionó de frente al mural del astro argentino con sus brazos abiertos.

Los números de Khvicha Kvaratskhelia en el Napoli

Khvicha Kvaratskhelia se retira del Napoli (a donde arribo a mediados del 2022 procedente del Dinamo Batumi) tras haber disputado un total de 107 partidos entre Serie A, Copa Italia, Supercopa de Italia y UEFA Champions League. Registró 30 goles, 29 asistencias y un título, el del Calcio de la temporada 2022/2023.

El Napoli, ahora, va por Alejandro Garnacho

Con los más de 80 millones que le ingresaron por el pase de Khvicha Kvaratskhelia al París Saint-Germain, el Napoli ya fijó su atención en Alejandro Garnacho, quien alterna protagonismo con suplencia en el Manchester United, sobre todo desde que asumió Ruben Amorim (el mismo entrenador portugués reconoció en conferencia de prensa que el jugador estaba molesto con él).

Publicidad

Publicidad

Al respecto, el club del sur de Italia ya habría presentado una oferta de 50 millones de euros. No obstante, desde el Old Trafford respondieron que soltarán al delantero por una suma no menor a los 65 millones. Por su parte, Garnacho no vería con malos ojos salir de la institución inglesa al no sentirse cómodo con Amorim.

ver también Ídolo y campeón del mundo con Brasil no ve a Vinícius trascendental para el Mundial 2026