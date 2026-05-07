Tras ser eliminado por PSG, Bayern Múnich quiere a Tornike Kvaratskhelia para jugar con Luis Díaz

El hermano de Khvicha Kvaratskhelia, vital en la eliminación de Luis Díaz de la Champions, se convierte en objetivo de Bayern Múnich.

El PSG se encuentra en la final de la Champions League tras eliminar al Bayern Múnich en el mismísimo Allianz Arena. Todo ello en una eliminatoria marcada por el apellido Kvaratskhelia. La primera decisión del conjunto alemán tras la derrota sería intentar contratar al hermano del georgiano para jugar junto a Luis Díaz a partir de la próxima temporada.

Las informaciones de medios como Bild o BeIN Sports apuntan a Tornike Kvaratskhelia. Es el hermano menor de la estrella del Paris Saint-Germain y actual jugador del Dinamo Tbilisi. Un extremo que puede jugar por ambos costados, nacido en el año 2010, que ha sido noticia en lo que va de campaña. No olvidemos que el Bayern de Múnich busca desde hace varias semanas un extremo para dar rotación a la plantilla en citas importantes. Se habla de un jugador tasado en 20 millones de euros.

El hermano de Kvara también usa el número 7 en su espalda. Se habla de Tornike como una posibilidad latente e incluso de reuniones que ya se habrían dado la semana pasada en las adyacencias del estadio. Los hermanos empiezan a prepararse para la próxima temporada a la espera de una final de la Copa de Alemania donde el Bayern podría sumar un nuevo título.

Todo se da en un contexto donde Khvicha Kvaratskhelia fue protagonista absoluto. Sus goles y su asistencia ayer a Ousmane Dembélé terminaron de frustrar las posibilidades del Bayern de Luis Díaz de optar a un nuevo triplete. El georgiano consiguió el récord de ser el primer jugador en la historia de la Champions en marcar o asistir durante siete partidos consecutivos de eliminación directa.

Tornike Kvaratskhelia, objetivo del Bayern de Luis Díaz: TW

Recordemos que los dos Kvaratskhelia no disputarán la próxima edición de la Copa del Mundo. Georgia se quedó a expensas de una clasificación que hubiera sido histórica. Si las informaciones sigue su curso, Luis Díaz podría tener como suplente el año que viene al hermano del principal verdugo de la eliminatoria entre Paris Saint Germain y Bayern.

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Bayern reconoce la superioridad de PSG

Vincent Kompany mostró su tristeza en rueda de prensa tras una eliminatoria marcada por la solidez defensiva del PSG en el partido de vuelta. El belga no recibió a sus hombres y felicitó a Luis Enrique a la espera de lo que ocurra con Arsenal en la final. Se habla en Alemania de un ambiente de revancha que poco a poco empieza a instalarse de cara a los próximos meses.

“El PSG tiene muchísima calidad, quizá sea desde hace dos años el mejor equipo de Europa. Nos hemos enfrentado cinco veces al Paris: hemos ganado dos, hemos perdido dos y hemos empatado una. Lo hemos intentado todo, eso también hay que decirlo. Felicidades al PSG. Pero lo volveremos a intentar”, reflexiones de Vincent Kompany tras el empate a uno en el partido de vuelta. En Múnich ya piensan en la final de Copa frente a Stuttgart del 23 de mayo.

Datos claves

El Bayern Múnich busca fichar a Tornike Kvaratskhelia , hermano menor del atacante del PSG .

busca fichar a , hermano menor del atacante del . Luis Díaz milita en el Bayern y podría tener como suplente al extremo georgiano.

milita en el y podría tener como suplente al extremo georgiano. Khvicha Kvaratskhelia asistió a Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, para eliminar al Bayern.