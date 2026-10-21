Dura sanción contra Real Betis y Manuel Pellegrini tras escándalo vs. Barcelona: 4 partidos de castigo

La RFEF castigó con 4 partidos al futbolista uruguayo tras su expulsión ante Barcelona, mientras que el 'Ingeniero' fue advertido.

Real Betis recibió un duro golpe disciplinario días después de la polémica derrota por 5-2 ante Barcelona en La Liga. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso cuatro partidos de suspensión al uruguayo Facundo Bernal, quien fue expulsado por un encontronazo con Lamine Yamal, mientras que Manuel Pellegrini también recibió una advertencia por sus reclamos contra el arbitraje.

El defensor vio la tarjeta roja directa tras protagonizar un cruce con la joven figura del Barcelona, una decisión que desató la molestia del entrenador chileno. Tras el encuentro, el Ingeniero cuestionó duramente la actuación arbitral: “La verdad es que he encontrado el arbitraje lamentable, absolutamente desprevisto de cualquier criterio futbolístico… han completamente determinado el resultado del partido“, había disparado el DT chileno.

El ‘Ingeniero’ también cuestionó la tarjeta roja a Bernal. “La expulsión es provocación y empujón de Lamine Yamal. En lugar de llamar la atención a los dos, siempre nos vimos perjudicados”, reclamó Pellegrini.

Sigue la polémica tras Betis vs. Barcelona (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Manuel Pellegrini queda advertido por la RFEF

Aunque el técnico chileno no recibió una suspensión, sí fue amonestado por el organismo disciplinario debido a sus protestas durante el encuentro. La resolución lo sancionó por “formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a”.

De acuerdo con los medios españoles, esta amonestación deja al entrenador del Betis advertido ante una eventual sanción si vuelve a incurrir en una conducta similar. De esta manera, Pellegrini evitó un castigo mayor, aunque sus reclamos quedaron consignados en la resolución disciplinaria.

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Tras conocer la resolución, el Real Betis anunció que presentará una apelación para intentar reducir el castigo impuesto al defensor uruguayo. El club ya había presentado alegaciones que fueron desestimadas por el Comité de Disciplina.