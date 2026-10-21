El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini enfrenta a Feyenoord por la tercera jornada de la UEFA Champions League.

Real Betis por un nuevo hito en la UEFA Champions League 2026-2027. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini recibirá este miércoles al Feyenoord por la tercera jornada de la fase de liga, con el objetivo de alcanzar su tercer triunfo consecutivo en la competición y seguir encumbrado en la parte alta.

El elenco verdiblanco llega en un gran momento tras derrotar a Lille como visitante y superar al Porto en casa. Con seis puntos en sus primeros dos compromisos, el equipo del ‘Ingeniero’ buscará alcanzar las nueve unidades y mantenerse encumbrado en la parte alta de la tabla de posiciones.

Por su parte, el Feyenoord también llega motivado luego de vencer a Como en condición de local. Sin embargo, el elenco neerlandés sufrió una dura derrota en su estreno europeo, cuando cayó goleado por 5-1 ante Barcelona, por lo que intentará sumar nuevamente para mejorar su posición en el torneo.

VALENCIA, SPAIN – AUGUST 29: Manuel Pellegrini, head coach of Real Betis Balompie gives instructions to Pablo Fornals of Real Betis during the cooling break during the LaLiga EA Sports 2026/27 match between Levante UD and Real Betis Balompie at Ciutat de Valencia on August 29, 2026 in Valencia, Spain. (Photo by Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

La probable formación del Real Betis ante Feyenoord

Ante Feyenoord, Manuel Pellegrini tendrá una baja importante en ataque: Cucho Hernández. El delantero sufrió una lesión en el sóleo durante el encuentro ante Barcelona por La Liga y no estará disponible para enfrentar al cuadro neerlandés.

De esta manera, el Betis prepararía la siguiente formación: Álvaro Valles en portería; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García en defensa; Marc Roca, Fornals en zona media; Antony, Isco, Abde más adelantados; y Troy Parrott en delantera.

Publicidad

¿Cuándo y dónde juegan Real Betis vs. Feyenoord?

El partido entre Real Betis y Feyenoord, válido por la tercera jornada de la UEFA Champions League, se disputará este miércoles 21 de octubre, a las 16:00 horas de Chile (21:00 horas local), en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver Real Betis vs. Feyenoord en vivo?

El encuentro será transmitido por televisión a través de ESPN. Además, estará disponible vía streaming mediante el plan premium de Disney+.