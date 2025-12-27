Cobreloa comienza a vivir un nuevo proceso de reestructuración de su plantel de cara a la próxima temporada de la reñida Primera B, marcado por salidas que no pasan desapercibidas para los hinchas loínos.

En ese contexto, algunos futbolistas que fueron parte de distintas campañas en Calama empiezan a cerrar su ciclo en la institución que dirige César Bravo, a tan solo semanas del debut en la Copa Chile.

Una de esas despedidas se confirmó en las últimas horas a través de redes sociales, donde un mediocampista decidió expresar públicamente su adiós, dejando un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

Luis García se despide de Cobreloa con emotivo mensaje

Luis García, volante loíno que vistió durante tres temporadas la camiseta naranja, utilizó su cuenta de Instagram para despedirse oficialmente del club, marcando así el final de su etapa en el cuadro de la Región de Antofagasta.

“Familia Cobreloina no pensé que este momento llegaría, hoy la vida nos separa por distintos motivos, pero me voy con los mejores recuerdos y feliz de haber formado parte de un club grande, la tranquilidad que hasta el último día me entregué por completo a esta hermosa camiseta naranja de donde me tocará, positivo y buscando por sobre todo el bien común que es el club, muchas veces las cosas no salen como uno espera o planea, pero esto es fútbol”, partió señalando el ex Santiago Wanderers.

“Gracias a todo aquel que me brindó su apoyo desde el momento que llegué junto a mi familia y a los que no también. Agradecido de Calamita por ser mi hogar durante 3 años, formando grandes lazos de amistad que se vuelven familia con personas que llevaremos siempre en nuestro corazón, el zorro se impregnó en nuestra esencia y mi hijo la vive a mil con su hinchada y a ellos principalmente gracias por tanto apañe, los llevaré por siempre en mi corazón y confiando en que en algún momento nos volvamos a encontrar”, agregó.

En su paso por Cobreloa, Luis García disputó 93 partidos: convirtió 3 goles y no aportó asistencias | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

“Mis respetos y admiración a la historia naranja , deseándole siempre lo mejor y ojalá el club vuelva a ser protagonista como lo fue en su tiempo. Muchas gracias Calamita, gracias familia naranja”, remató García.

En síntesis…

Luis García dejó Cobreloa tras tres temporadas defendiendo la camiseta naranja y utilizó sus redes sociales para despedirse del club con un emotivo mensaje.