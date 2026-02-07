Cobreloa comienza a ultimar detalles para lo que será su próximo partido por la fase grupal de la Copa Chile, en el que el conjunto ‘Loíno’ debe enfrentar a Deportes Antofagasta en el Estadio Zorros del Desierto.

El conjunto dirigido por César Bravo espera reponerse de lo que fue su mal comienzo en esta competición, en donde cayeron por 2-1 ante los ‘Pumas’ en condición de visitante en el último minuto.

Para este partido, el estratega a comparación de lo que fue su pasado compromiso ante Deportes Antofagasta, hará dos cambios en su formación, en la que le dará el ingreso a David Tapia y Álvaro Delgado en el equipo titular.

De esta forma, la probable formación de Cobreloa sería con: Diego Tapia en portería; David Tapia, Diego Garcia, Lucas Cornejo y Felipe Fritz en la defensa; Cristian Muga, Jorge Gatica y Tomás Aránguiz en el mediocampo; Cristian Insaurralde , Gustavo Gotti y Álvaro Delgado en el ataque.

Cobreloa busca la victoria ante toda su gente | Foto: Cobreloa

El duelo entre Cobreloa y Deportes Antofagasta se disputará este domingo 8 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto en Calama.

