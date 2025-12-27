Cobreloa ya prepara con todo lo que será su actuación en la Liga de Ascenso 2026, en el que el conjunto ‘Loíno’ busca sacarse la espinita de la final en la Liguilla del Ascenso de este año en la que cayó ante Deportes Concepción.

Por esto, el gran objetivo que tiene el conjunto que comanda César Bravo en la próxima temporada es poder conseguir el anhelado ascenso a la primera división del fútbol chileno.

En la línea de este objetivo, en las últimas horas el estratega nacional pensando en la conformación de su plantel, habría tomado una importante decisión para el 2026.

El periodista Pedro Marín informó en su cuenta de ‘X’ que César Bravo no estaría considerando a estos cuatros jugadores de Cobreloa para el 2026: Iván Ledezma, Alex Valdés, Luis García y Gerardo Navarrete.

Bravo y una decisión clave en Cobreloa | Foto: Photosport

Sin duda que esta situación da una señal muy clara por parte del DT pensando en la próxima temporada, en donde estos cuatro jugadores no parecen tener cabida en el grupo de César Bravo para el 2026.

Se espera que los próximos días puedan ser claves en Cobreloa sobre esta situación, en la que se conocerá lo que podría ser el nuevo destino de cada uno de estos jugadores para la próxima temporada.

En Síntesis