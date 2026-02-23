Esta es una de las discusiones más intensas del fútbol chileno en 2026, ya que la actual Primera B cuenta con clubes históricos que suman 23 títulos de Primera División en total.

La polémica se encendió recientemente tras el debut de Unión Española, donde su capitán Pablo Aránguiz afirmó que el cuadro hispano es el “más grande de la división”.

Aquí te presentamos los argumentos de los tres principales candidatos para que el propio lector saque sus propias conclusiones.

1. Cobreloa (Los “Zorros del Desierto”)

Para la mayoría de los expertos e historiadores, Cobreloa ostenta el título de grandeza por sus logros deportivos:

Palmarés: Posee 8 títulos de Primera División , superando a todos los demás equipos de la categoría.

Posee , superando a todos los demás equipos de la categoría. Internacional: Es el único equipo de la división con dos finales de Copa Libertadores (1981 y 1982).

Es el único equipo de la división con (1981 y 1982). Reacción: Tras los dichos de Aránguiz, un ídolo loíno como Washington Olivera respondió que “el más grande es Cobreloa” por su dominio nacional e internacional en los años 80.

2. Unión Española (Los “Hispanos”)

El equipo de Independencia basa su grandeza en la tradición y su consistencia histórica:

Palmarés: Tiene 7 títulos de Primera División y una final de Copa Libertadores (1975).

Tiene y una final de Copa Libertadores (1975). Patrimonio: Es uno de los pocos clubes con estadio propio (Santa Laura) y una historia que supera los 125 años de antigüedad.

Es uno de los pocos clubes con y una historia que supera los 125 años de antigüedad. Actualidad: Pablo Aránguiz reforzó esta idea señalando que, por su historia en la serie de honor, son “el rival a vencer” este año.

3. Santiago Wanderers (El “Decano”)

Aunque tiene menos títulos que los anteriores, su argumento es la identidad:

Antigüedad: Es el club profesional más antiguo de Chile (fundado en 1892), lo que le otorga un estatus de patrimonio cultural del fútbol chileno.

Es el club profesional (fundado en 1892), lo que le otorga un estatus de patrimonio cultural del fútbol chileno. Palmarés: Cuenta con 3 títulos de Primera División y una de las hinchadas más fieles del país.

Pablo Aránguiz encendió la polémica.

La decisión de la Inteligencia Artificial:

1. Por Títulos de Primera División (El peso de la historia)

Si medimos la grandeza por cuántas veces han sido campeones de la máxima categoría, el ranking en la B este 2026 es el siguiente:

Cobreloa: 8 títulos (Es el 4° equipo con más títulos en la historia de Chile).

(Es el 4° equipo con más títulos en la historia de Chile). Unión Española: 7 títulos (Es el 5° equipo con más títulos del país).

(Es el 5° equipo con más títulos del país). Santiago Wanderers: 3 títulos .

. Magallanes: 4 títulos (Primer tetracampeón de Chile).

Veredicto histórico: Por estrellas en el escudo, Cobreloa lidera por la mínima diferencia sobre Unión Española.

2. Por Presencia Internacional (El prestigio fuera de Chile)

Este es el punto donde los hinchas de Calama suelen cerrar el debate:

Cobreloa: Tiene 2 finales de Copa Libertadores (1981 y 1982). Es el único equipo de la actual Primera B que ha llegado dos veces a la instancia definitiva del continente.

Tiene (1981 y 1982). Es el único equipo de la actual Primera B que ha llegado dos veces a la instancia definitiva del continente. Unión Española: Tiene 1 final de Copa Libertadores (1975).

Tiene (1975). Magallanes y Santiago Wanderers no registran finales continentales.

Veredicto internacional: Cobreloa tiene un palmarés internacional superior.

3. Por Tradición y Arraigo (La identidad)

Aquí es donde la Unión Española saca pecho:

Es uno de los clubes fundadores del fútbol chileno (1897).

Posee estadio propio ( Santa Laura ), algo que pocos clubes en Chile pueden decir.

), algo que pocos clubes en Chile pueden decir. Santiago Wanderers (1892) es el club profesional más antiguo vigente en el país (“El Decano”).

¿Quién es el más grande entonces?