Brayan Cortés revela la gran enseñanza que le dejó jugar la promoción en Colo Colo: "Me hizo más fuerte mentalmente que cualquier cosa"

Dentro de su preparación en Argentina de cara al segundo semestre del año, Colo Colo recibió una buena noticia tras su estadía en el país vecino y esta trata sobre la rápida evolución que ha tenido el portero Brayan Cortés tras su operación, la cual ya lo tiene entrenando con el plantel pensando en los desafíos de esta etapa final del año.

Antes de pegar la vuelta a suelo nacional y afrontar el duelo ante Deportes Temuco por la Copa Chile, el golero nacional dialogó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y se refirió a lo fue un duro momento que vivió con los Albos, la cual fue jugar la promoción el 2021 ante Universidad de Concepción, en donde el Seleccionado Nacional sacó enseñanzas de aquello.

“La verdad que te hace más fuerte mentalmente, como jugador, como persona uno reflexiona muchas cosas después de lo que pasó”, inició expresando Cortés en el programa TST.

Ahondando más en aquella situación, el Indio indicó que la extremidad de dicho momento fue algo por lo que no le gustaría volver a pasar y que no se lo desea a nadie, menos cuando te encuentras en una institución tan grande como Colo Colo.

Brayan Cortés aprendió de aquel duro momento | Foto: Agencia Uno

“Me hizo más fuerte mentalmente más que cualquier cosa, no hay como un límite. Se sufrió mucho, fue un dolor inmenso que uno no se lo desea a ningún tipo de jugar y más cuando estás en un equipo grande”, explicó el golero.

Finalmente, Cortés señaló que después de aquel momento de tanta incertidumbre y miedo, lo mejor que pudo sacar a modo personal es que dichas situaciones lo hicieron mejorar en muchos aspectos tanto dentro como fuera de la cancha.

“Como te digo, son circunstancias que pasaron y que te hacen mejorar como persona y como jugador”, cerró.